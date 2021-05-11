Frame Gayrimenkul'ün kurucusu Pemra Hiçsönmez: Bodrum bu yıl rekor kırdı

Hem koronavirüs salgını hem de deprem nedeniyle büyük şehirlerden kaçmak isteyenlerin ilk tercihi; Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum. Frame Gayrimenkul Ofis Kurucusu ve Brokeri Pemra Hiçsönmez, 2021 yazı için de en çok Bodrum'a talep geldiğini söyledi. Kiralama ve satış sezonunun bu yıl erken başladığını belirten Hiçsönmez, şöyle konuştu: "Bodrum için yeni fiyatlar her sene ocak ayında belirlenir, mart ayında da satış ve kiralama sezonu başlardı. Bu sene ise en büyük işlerimizi daha 2020'nin kasım ve aralık ayında bitirdik. Bu yaz Bodrum hem kiralamada hem satışta rekor düzeye ulaştı."



EV SAHİPLERİ FİYATLARI YUKARIYA ÇEKİYOR

Pemra Hiçsönmez, Bodrum'a yönelik yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman ev sahipleriyle ilgili sıkıntılar da yaşandığını açıkladı: "Öngördüğümüzden çok daha yüksek fiyatlarla karşılaştık. Her iki taraf da anlaşıp el sıkıştıktan sonra evinin fiyatını yukarı çekip satıştan vazgeçen ev sahipleri de oldu. Bu nedenle zaman zaman satışlarda zorluklar yaşadık."





BUTİK SİTELERE TALEP ARTTI

Bu yıl kiralama konusunda da değişiklikler olduğunu anlatan Hiçsönmez, daha önce büyük siteleri tercih eden yazlıkçıların pandeminin etkisiyle daha küçük sitelere yöneldiğini ifade etti: "Kiralamada dikkat çekici bir ölçüde büyük sitelerden daha butik sitelere kayma yaşandı. Çünkü toplu alanlarda çok kişi olmaması, özellikle aileleri ve ebeveynleri rahat ettiriyor. Kendi iskelesi, sahili, kafe ve restoranı bulunan siteler, bu yazın en çok ilgi gören siteleri oldu. Fiyatları da bölgelerine göre yüzde 35-40 oranında arttı."



Kiralama konusunda ailelerin en çok Gündoğan, Türkbükü, Hebil Koyu ve Küçükbük'e rağbet gösterdiğini söyleyen Pemra Hiçsönmez, "Satış tarafında ise daha kışlık bölgeler olan Bodrum içi, Konacık ve Ortakent'e talep var. Artık hem yaz hem de kış aylarını Bodrum'da geçirmek isteyen büyük bir kesim var çünkü" diye konuştu.





EVDEN EMLAKÇILIK YAPMA DÖNEMİ BİTTİ

Bodrum'daki birçok ev sahibinin Frame Gayrimenkul'le çalıştığını dile getiren Pemra Hiçsönmez, yapılan düzenlemeler sayesinde sektörde kalitenin arttığına da dikkat çekti: "Gayrimenkul işi eskiden herkesin rahatlıkla yapabileceği bir işti. Artık yeni yasalar ve sertifika zorunluluğu var. Bu sayede bizim gibi düzgün şirketler ön plana çıktı. Bu işi evden yapma dönemi çok şükür bitti. Bundan sonra hem sertifikalı hem de size az zamanda doğru portföyleri gösterebilecek güvenilir firma ile çalışmak en önemlisi hale geldi. Bundan sonra hızlı, güvenilir, iyi portföylerle çalışan ve dijital olanakları iyi kullanan şirketler kazanacak."