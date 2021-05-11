Düzce'de bulunan İcra Dairesi tarafından Düzce Merkez'de bulunan 100 metrekare büyüklüğündeki ev icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan ev için 178 bin 750 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 9 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz, güneyde Tütüncü Sokağa,batıda ise 1886.cı sokağa, kuzeyi Küçük Sokağa cephelidir. Üzerinde A , B ve C blok olmak üzere üç blok bulunmaktadır. Taşınmaz, D-100 Karayoluna 150m., şehir merkezine, 2km. mesafededir. Taşınmazın bulunduğu A Blok IIIB yapı sınıfında, ayrık nizamda, zemin + 2normal kat olarak proje ve inşa edilmiştir. Binanın zemin katında 2 adet dükkan, 2 adet mesken ve bina girişi; 1. Normal kat dahil olmak üzere diğer tüm katlarında 4er adet mesken bulunmakta olup bina toplam 10 adet mesken ve 2 adet dükkandan meydana gelmektedir.Binanın dış ön cephesi vediğer cepheleri sıva üzerine akrilik esaslı boyadır. Girişi Tüüncü Sokak çephe hattından bakıldığında, arka cephedenBinanın arkasında açık otoparkı ile iç kısmında asansörü bulunmaktadır. Binanın giriş kapısı alüminyum doğrama, iç zeminleri giriş ve sahanlıklarda mermer kaplama, merdiven korkulukları ise alüminyum doğramadır. Çevre düzenlemesi tamamlanmıştır. Değerleme konusu 5b.bölüm nolu mesken nitelikli taşınmaz ana yapının 1. normal katında, Tütüncü Sokak cephe hattına göre sol ve arka cephede konumludur.Onaylı mimari projesine göre brüt yaklaşık 130 m2, (balkonlar dahil) kullanım alanına sahiptir. Antre-hol + 3 oda + 1 salon + 1 mutfak + 1 banyo + 1 wc + 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz projesine uygundur,arsa payına isabet edenmiktar 100 m² dir. Ana giriş kapısı çelik, iç kapı doğramaları panel, pencere doğramaları PVC-ısıcamlıdır. Salon ile odalarda zemin laminant parke, duvarlar saten boyadır. Banyo ve wc bölümlerinin zemin ile duvarları seramik kaplamadır. Banyo içerisinde lavabo, klozet ve kabinli küvet bulunmaktadır. Mutfakta laminat dolaplar ve mermer tezgah mevcut olup, zemini ile tezgah üst kısmı seramik kaplama, duvarları saten boyadır. Elektrik, su ve haberleşme tesisatları mevcut ve kullanılır durumdaki gayrimenkulün ısıtılması doğalgaz yakıtlı kombili kalorifer tesisatı ile sağlanmaktadır. Değerleme günü itibariyle taşınmazın %100 oranında inşaat bitmişlik seviyesine sahip olduğu gözlenmiştir.

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