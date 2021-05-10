Edirne'de bulunan İpsala İcra Dairesi tarafından İpsala ilçesinde bulunan 70 bin 500 metrekare büyüklüğündeki tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 329 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 6 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Edirne il, İpsala İlçesi , Pazardere Köyü ,Eskibağlık Mevkii 770 parsel sayılı taşınmazın borçlu adına kaytılı 40/60 hissesi satışa arz olunur. Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfındadır. Dosyadaki bilirkişi raporuna göre : Taşınmaz Pazardere köyü yerleşim alanının 750 m güney-doğusunda eğimli bir alanda bulunmakta olup, Kumlu - tınlı toprak yapısına sahip, buğday ayçiceği münavebesine dayalı kuru tarım yapılan, tarıma elverişli ,fiilen kullanılan verimli kültür arazisi niteliğindedir.

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