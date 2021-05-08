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    • Emlak&OTO
    • 08.05.2021 08:31
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    • 08.05.2021 08:31
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    Erzurum İli Yakutiye Alipaşa Mahallesinde uygun fiyatlı daire

    'na ait internet sitesi üzerinden ev, arsa, araç ilanlarına yenileri eklendi. Erzurum İli Yakutiye Alipaşa Mahallesinde 144,80 metrekare daire icradan satılığa çıkartıldı.

    İcradan satılık daire fırsatı! Fiyatı şaşırtıyor

    Erzurum İli Yakutiye Alipaşa Mahallesinde bulunan 144,8 metrekarelik daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 359.320 bin lira muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.

    İlanda daireye ilişkin paylaşılan bazı detaylar şöyle:

    Yüzölçümü : 144,80 m2
    Arsa Payı : Tapu kaydında belirtilmemiş,
    İmar Durumu :Dosyasındadır
    Kıymeti : 359.320,00 TL
    KDV Oranı : %18
    Kaydındaki Şerhler : Tapu Kayında Olduğu Gibidir,
    1. Satış Günü : 27/07/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
    2. Satış Günü : 27/08/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
    Satış Yeri : Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Bşk. Konferans Salonu - Kazım Yurdalan Mahallesi Erzurum-Ağrı Yolu No:41(İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) PALANDÖKEN / ERZURUM

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    Haberler Emlak&OTO Erzurum İli Yakutiye Alipaşa Mahallesinde icradan satılık uygun fiyatlı daire