Erzurum İli Yakutiye Alipaşa Mahallesinde bulunan 144,8 metrekarelik daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 359.320 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.



İlanda daireye ilişkin paylaşılan bazı detaylar şöyle:



Yüzölçümü : 144,80 m2

Arsa Payı : Tapu kaydında belirtilmemiş,

İmar Durumu :Dosyasındadır

Kıymeti : 359.320,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kayında Olduğu Gibidir,

1. Satış Günü : 27/07/2021 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 27/08/2021 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Bşk. Konferans Salonu - Kazım Yurdalan Mahallesi Erzurum-Ağrı Yolu No:41(İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI) PALANDÖKEN / ERZURUM



İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayın



