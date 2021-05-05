Edirne'de ucuza daire fırsatı! 8 Haziran'da satışa çıkıyor

Edirne'de bulunan İcra Dairesi tarafından Edirne Merkez'de bulunan 76 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 120 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 8 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Edirne İli, Merkez İlçesi, Ortaçukur Mahallesi, 737 ada 17 parsel sayılı 155,63 m2 yüzölçümlü Beş Katlı Betonarme binanın 3. Kat , 4 Numaralı bağımsız bölümüdür. 50/200 arsa paylı mesken niteliğindedir. Mesken şehir merkezinde olup çevresindeki yapılaşma tamamlanmıştır. Tapu kaydında tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Mesken; 2 Oda, 1 salon, mutfak, banyo, Wc ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Ancak iki oda birleştirilmiş ve 1+1 meskene dönüştürülmüştür. Brüt Alanı 76 m2 ve Net Alanı 66 m2 olduğu anlaşılmış olup, meskenin kombili, asansörsüz, tadilata ihtiyacı olduğu, yaklaşık 25 yıllık ve 3B yapı sınıfına dahil olduğu tespit edilmiştir.

İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın