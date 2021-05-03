Çanakkale'de bulunan icra dairesi tarafından Eceabat ilçesinde bulunan 5785 metrekare büyüklüğündeki tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 59 bin 586 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 1 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Çanakkale İl, Eceabat İlçe, Küçükanafarta Köyü, Azmak Mevkii, 350 Ada, 458 Parsel,Taşınmaz tarla vasıflı, tapu kayıtlarında 5785,11m2 yüzölçümlüdür. Çevresinde kuru tarım arazisi bulunmakta. Killi-Tınlı toprak yapısında içerisinde keşif tarihinde hali hazırda buğday anızı bulunan, konum itibarıyla sulama imkânı bulunmayan kuru ürün mutlak tarım arazisidir. Arazi yapısı olarak düz ve düze yakın yapıya sahip, kadastrolar yolu bulunan bir arazidir. Taşımazın Tarımsal Değeri = 5785,11 m2 X 5150 TL/dekar= 29793,32 TL dir.Taşınmazın değerine etki eden objektif hususlar: Bölgedeki emsal arazi günümüz satış değerleri göz önünde bulundurulduğunda tarımsal geliri üzerinde % 100 değer artışı olacağı takdir edilmiş olup arazinin toplam satış değerinin;29793,32 TL X %100= 29793,32 T, 29793,32 TL+29793,32 TL = 59586,64TL

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