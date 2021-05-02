İstanbul'da kaçırılmayacak ucuza daire fırsatı

İstanbul'da bulunan Anadolu 9. İcra Dairesi tarafından İstanbul Ataşehir'de bulunan 89 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 460 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 17 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Yapıda giriş halleri ve merdivenler mermer, merdiven korkulukları ahşap ve demir malzeme, katlar arası geçişler merdivenler ve 2 adet asansör ile sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi mantolamalı dış cephe boyasıdır. Satışa konu 35 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz projesinde ve yerinde zemin kat seviyesinden yapılan bina girişine göre 8. katta ve sağ arka tarafta konumlu meskendir. Balaban Caddesi üzerinden bakıldığında konu taşınmaz sol arka tarafta konumludur. Taşınmazın salon, 3 oda, antre, mutfak, wc, banyo, koridor ve 2 balkon hacimleri ile net 89 m2, brüt 102 m2 kullanım alanlıdır. Konu taşınmaz kat, kattaki konum ve alan olarak mimari projesine uygundur. Salon ve oda zeminleri ahşap kaplıdır. Islak hacim zeminleri ise seramik kaplıdır. Duvarlar ise mutfakta kısmen seramik, duş ve banyo mahallinde tavana kadar seramik kaplı, diğer mekanlar da alçı sıva üzeri boyalıdır. Mutfak hacminde ahşap dolaplar ve mutfak tezgahı bulunmaktadır. Banyo mahallerinde vitrifiye ürünleri tamdır. taşınmaz giriş kapısı çelik, diğer kapılar ise ahşap malzemedir.

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