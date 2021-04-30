Samsun'da bulunan İcra Dairesi tarafından Samsun İlkadım'da bulunan 82 metrekare büyüklüğündeki dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 300 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 24 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Samsun İl, İlkadım İlçe, 822 Ada, 13 Parsel, Kılıçdede Mahalle/Köy, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz, betonarme karkas yapı sisteminde yapılmış olan, binanın 1.bodrum katındaki 12 no.lu bağımsız bölümünde bulunan dükkandır.Mimari projesine göre dükkan 82,00 m2 kullanım alanına sahip olup WC ve lavabo bulunmaktadır. Bahse konu dükkanın dış kapısı ve camekanı alüminyum doğrama olup, pencere doğramaları PVCdir. Ayrıca kapı ve pencerelerde demir korkuluk bulunmaktadır. Dükkanın iç kısmında alüminyum camekanlar ile bölmeler oluşturulmuştur. Dükkanın iç duvarları boyalı, döşeme kaplamaları seramik olup, tavanında alçıpan asma tavan bulunmaktadır. WC ve lavabonun duvar ve tabanları seramik kaplıdır. Söz konusu taşınmazın bulunduğu binanın dış cephesi mantolamalı, sıvalı, boyalı olup, binada doğalgaz bulunmaktadır. Bahse konu dükkanın girişi Şehit Polis Muhammet Oğuz Kılınç Sokağa cephedir. Dükkanın iç mahalleri ve bulunduğu binanın durumu göz önüne alınarak değerlendirme yapılmıştır. Söz konusu parsel köşe başında yer almakta olup, Mihrican Hatun Sokak ile Şehit Polis Muhammet Oğuz Kılınç Sokağın kesişiminde bulunmaktadır. Etrafında 6-7 katlı alt katı işyeri üst katları konut olarak kullanılan binalar bulunmaktadır. Çevresinde yapılaşma tamamlanmış vaziyettedir. Topoğrafik olarak kısmen eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Belediyenin sağladığı hizmetlerden yararlanmaktadır. Elektrik, su, telefon, kanalizasyon ve ulaşım problemi bulunmamaktadır. 100.Yıl Bulvarına yaklaşık 120,00 m,Samsun Gazi Devlet Hastanesine yaklaşık 150,00 m, Cumhuriyet Meydanına yaklaşık 1,20 km, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasına yaklaşık 1,75 km. mesafede yer almaktadır.

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