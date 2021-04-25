İstanbul'da bulunan 10. İcra Dairesi tarafından İstanbul Kağıthane'dee bulunan 61 metrekare büyüklüğündeki rezidans dairesi icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 710 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 8 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Merkez mah., 9551 ada, 9 parselde kayıtlı, 77056/5273968 arsa paylı, 941,78 m² yüzölçümlü, 2.kat - 21 numaralı bağımsız bölümde kayıtlı konut nitelikli taşınmaz. 21 nolu bağımsız bölüm mimari projesi irdelenen, site yönetiminden bilgi alınan, emsal dairesi gezilen, taşınmaz, 2. normal katta, 21 bağımsız bölüm numaralı olup net 61,46 m2 alanlıdır. Taşınmaz, biri evebeyn banyolu ve soyunma bölümlü 2 oda+ salon- mutfak+antre+ banyo-wc+ balkon bölümlerinden teşekkül etmiş olup, duvarları saten boyalı, yerleri parke, ıslak zeminleri seramik, pencere doğramaları pvc olup, kartonpiyerli, çelik kapılı ve kullanıma elverişli vaziyettedir.

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