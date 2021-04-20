İstanbul'un en bilindik ilçelerinden Şişli'de bulunan 3 katlı mağaza mahkemeden satışa çıkarıldı. Mağazaya 600 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, mağazaya ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi. İlanda mağazaya ilişkin " Senirkent Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/12/2013 tarih ve 2012/228 Esas 2013/264 Esas sayılı dosyasında satışa konu yerin İstanbul 9.Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 2020/1 Talimat dosyası iledosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Davaya konu taşınmaz Şişli Okmeydanı Perpa Ticaret Merkezi A Blok 7-8-9. Katta yer alan 770 no lu bağımsız bölümdür. Taşınmazın yer aldığı A Blok girişi, 5.normal kat seviyesinden yapılmakta olup toplam 4 adet asansör bulunan binada, taşınmaza erişim için asansör ile 8.kata çıkılmaktadır. Mahallinde yapılan incelemede taşınmazın hali hazırda boş ve kapalı vaziyette olması nedeniyle mecurun hemen bitişiğindekî ve simetriği konumunda olan, aynı kat planı ve ölçülere sahip 768 no.lu "Enka" unvanı ile işyeri olarak işletilmekte olan bağımsız bölüm incelenmiştir." gibi bilgilere yer verildi.



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