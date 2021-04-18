İstanbul Fatih'te 80 metrekarelik daire uygun fiyata satışa çıktı

İstanbul'da bulunan 10. İcra Dairesi tarafından İstanbul Fatih'te bulunan 80 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 540 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 24 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Seyit Ömer mah., 2598 ada, 93 parselde kayıtlı, 22/2160 arsa paylı, 2.182,20 m² yüzölçümlü, D blok-13 numaralı bağımsız bölümde kayıtlı daire nitelikli taşınmaz. Taşınmaz takribi 80 m2 net alanlıdır. Vasat malzeme ve inşaat kalitesiyle inşaa edilmiş taşınmaz, 2 oda+ salon+ mutfak+ banyo-wc+ 1 adet balkon bölümlerinden teşekkül etmiş olup, oda zeminleri parke, ıslak zeminleri seramik, duvarları plastik boyalı, pencere doğramaları pvc, kartonpiyerli, oda kapıları ahşap, dış kapısı çelik kapıdır. Taşınmaz kullanıma elverişli vaziyettedir.

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