İstanbul'un göbeğinde icradan satılık ucuza dubleks daire

İstanbul'da bulunan Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi tarafından İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan 81 metrekare büyüklüğündeki dubleks daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 320 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 6 Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Yapıda asansör bulunmamaktadır. Isınma sistemi kombili doğalgaz tesisatıdır. Binanın çevresinde konut nitelikli yapılaşma yaygın olup kamı hizmetlerinden tam olarak istifade edilmektedir B.A.K tarzda bitişik nizamda inşa edilmiş olan yaklaşık 10-11 yaşında olan binanın elektrik ve sıhhi tesisatları mevcuttur.Değerleme konusu taşınmaz mimari projeye göre 3.kat 10 nolu çatı arası piyesli daire mimari projesinde alt kat 1 adet salon+2 adet yatak odası+mutfak +antre +banyo +wc +balkondan oluşmaktadır. Mimari projesine göre üst kat( çatı arası piyesi) 1 adet yatak odası+banyo +terastan oluşmaktadır.Yerinde yapmış olduğum incelemelerde; onaylı mimari projesinde içerinden dubleks merdivenli olan çatı piyesi bağlantısının iptal edildiği Çatı arası piyesinin mimari projesinden farklı olarak bağımsız girişli çatı katı olarak düzenlendiği ve kullanım alanının projesine kıyasla büyütülmüş olduğu 11 nolu bağımsız bölüm üzerine denk gelen kısımların da çatı arası piyesi alanına dahil edilip çatı katı şeklinde tek daire olarak kullanılır vaziyette olduğu tespit edilmiştir. Çatı arası piyeyesinin (çatı katının) zemin ve duvarlarının rutubet aldığı ve kabarmış vaziyette olduğu 3.normal katta yer alan 10 nolu bağımsız bölümün tavanlarının kısmen(teras altına denk gelen yerlerinin) rutubet aldığı tavan boya ve sıvasının yer yer kabarmış vaziyette olduğu görülmüştür. Onaylı mimari projesi üzende yazılan ölçülere göre10 nolu çatı arası piyesli dairenin 81,97 m2 net (balkon ve teras dahil) kullanım alanı bulunmaktadır. Dairenin giriş kapısı çelik kapı iç kapıları amerikan panel tipi ahşap kapı pencereler pvc doğramadır. Zeminler salon ve odalarda laminat parke mutfak antre banyo ve tuvalette seramik kaplamadır. Duvarları alçı üzerine plastik boyalı olan taşınmazın banyo ve tuvalet duvarları tavana kadar seramik kaplıdır, ahşap mutfak dolapları mevcuttur. Dairede doğalgaz kombili ısıtma sistemi mevcuttur. Uygulama imar planında Bitişik nizam 4 kat (b4) konut alanında kaldığı bilgisi verilmiştir.Yaklaşık 10-11 yıllık bina olup, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

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