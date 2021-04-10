İstanbul Beşiktaş'ta 185 metrekare dükkan icradan satılığa çıkartıldı

İstanbul'un en bilindik ilçelerinden Beşiktaş'ta Mecidiye mahallesinde bulunan 185 metrekarelik bir dükkan icradan satışa çıkarıldı. Dükkana 5.500.000 lira muhammen bedel belirlendi.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, dükkana ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.
İlanda "Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mahallesi. Muallim Naci Caddesinde, tapunun 187 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı ve Muallim Naci Caddesinden 25A dış kapı numarası alan 171,50m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli taşınmazda 56/120 arsa paylı zemin kat (l) bağımsız bölüm numaralı asma katlı (Ek: depolu) dükkanın tamamı niteliğindedir." ifadeleri yer aldı.
İcradan satılık dükkanın detaylı bilgileri için tıklayın...