Bağcılar'da 236 metrekare asma katlı iş yeri icradan satılığa çıkartıldı

İstanbul'un en bilindik ilçelerinden Bağcılar'da Bağlar mahallesinde bulunan 236 metrekarelik bir iş yeri icradan satışa çıkarıldı. İş yerine 1.125.000 lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, iş yerine ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.



Taşınmazların özellikleri "Satışa ilişkin dosyada mevcut27/06/2020 tarihli bilirkişi kök raporu ve 13/01/2021tarihli bilirkişi ek raporuna göre "Konu taşınmazlar, İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağlar Mahallesi 18. Sokak No:17 1,2,3,4,5,6,7,8 (iç kapı numarası) posta adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle bitişik nizam, 4-5 katlı konut kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta alt düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır." olarak belirtildi.

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