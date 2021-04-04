İstanbul'da bulunan Bakırköy 18. İcra Dairesi tarafından İstanbul Bağcılar'da bulunan 155 metrekare dubleks daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 430 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 27 Mayıs 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Satışa ilişkin dosyada mevcut21/02/2019tarihli bilirkişi raporuna göre "İstanbul, Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 1487 Sokak, No: 3, 3. Kat, D: 5 adresinde konumlu, tapunun 15 Temmuz Mahallesi, 2552 Ada, 9 parsel numaralı 116,04 m2 yüzölçümlü kat irtifakı tesisli Arsa vasıflı taşınmazda 28/116 arsa paylı, 3. Normal Kat, (5) nolu Çatı Piyesli Meskenin tamamı niteliğindedir. 15 Temmuz Mahallesi, 2552 Ada, 9 parsel 3. Normal Kat, (5) nolu Çatı Piyesli Mesken Satışa konu taşınmazın konumlandığı bina; B.A.K. yapı tarzında, bitişik nizam, 2. Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı katından oluşmaktadır, yaklaşık on iki yıllık ömre sahiptir. Bağcılar Tapu Müdürlüğü'nde incelenen 25.07.2007 tarihli mimari projesine göre ve yerinde; binanın bodrum katında zemin katta yer alan dükkana ait depo, zemin katında 1 adet daire, 1 adet depolu dükkan, 1. ve 2. Normal katında 1'er adet daire, 3. Normal katında 1 adet çatı arası piyesli daire olmak üzere, toplam 5 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina girişi zemin kat seviyesinden yapılmakta olup, dış cephesi BTB mozaik kaplama, merdivenleri ve merdiven basamakları mermer kaplama, merdiven korkulukları demir doğramadır. Binada asansör bulunmamakta olup, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcuttur. 5 nolu bağımsız bölüm mimari projesinde ve yerinde; girişi zemin kattan sağlanan binanın 3. Normal katında yer alan, yerinde 5 kapı numarası alan, çatı arası piyesi olan dairedir. 5 nolu bağımsız bölüm, plan itibariyle; normal kat ve çatı katından oluşmakta olup, normal katı, salon, mutfak, 2 oda,banyo, WC,balkon hacimlerinden ibaret, 85 m2 brüt, 72 m2 net, çatı katı; 2 oda, sofa, banyo, WC, teras hacimlerinden ibaret,42 m2 brüt, 35 m2 net kullanım alanlı olup, toplam 127 m2 brüt, 107 m2 net kullanım alanına sahiptir.Yerinde normal kat ile çatı katı arasında yer alan iç merdiven iptal edilerek çatı katı bağımsız bir daire haline getirilmiş, kullanım alanı 28 m2 büyütülerek brüt 70 m2'ye genişletilmiştir. Dairenin mevcut kullanım alanı toplam brüt 155 m2'dir.

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