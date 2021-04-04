Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 04.04.2021 10:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.04.2021 10:17
    ABONE OL

    Araç alacaklar dikkat! İcradan ucuza satılık 2018 model Renault marka araç büyük ilgi çekti

    Koronavirüs salgını nedeniyle sıfır otomobil üretiminin azalmasıyla birlikte döviz kurunda yaşanan artışın ardından ikinci el otomobil fiyatları yükseldi. Araç almak isteyen binlerce kişi yaşanan bu gelişme sonrası 'nun internet sitesinden yayınlanan icradan satılık araçlara daha çok ilgi göstermeye başladı. Güncel ilanlar arasında kendisine yer bulan 2018 model Renault Symbol Joy 1.5 marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç alacaklar dikkat! İcradan ucuza büyük fırsat

    İzmir'de bulunan 7.İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Renault Symbol Joy 1.5 marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 85 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 25.05.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    ARAÇ TİPİ : SYMBOLJOY1.5DCI90
    MODEL YILI : 2018
    ARAÇ KM : Araç anahtarı olmadığı için okunamadı.
    ARAÇ PLAKASI : 35 AEJ 759
    ŞASİ NUMARASI: VF14SRKJ461095157
    MOTOR NO : K9KE626D294880(Trafik araç özet bilgilerinden yazılmıştır.)
    ARAÇ TESCİL TARİHİ: 10.09.2018
    ARAÇ RENGİ : BEYAZ
    YAKIT CİNSİ : DİZEL
    VİTES DURUMU :MANUEL
    KULLANIM ŞEKLİ VE AMACI : YOLCU NAKLİ – HUSUSİ
    ARACIN GENEL DURUMU:
    RUHSAT ve YEDEK ANAHTAR: Aracın ruhsat aslı görülmemiş olup kontak anahtarı bulunmamaktadır.
    MOTOR DURUMU: Kontak anahtarı olmaması sebebi ile motorun çalışır durumu kontrol edilememiştir.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Emlak&OTO Araç alacaklar dikkat! İcradan ucuza satılık 2018 model Renault marka araç büyük ilgi çekti