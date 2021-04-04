Araç alacaklar dikkat! İcradan ucuza satılık 2018 model Renault marka araç büyük ilgi çekti

İzmir'de bulunan 7.İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Renault Symbol Joy 1.5 marka araç uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 85 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 25.05.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

ARAÇ TİPİ : SYMBOLJOY1.5DCI90

MODEL YILI : 2018

ARAÇ KM : Araç anahtarı olmadığı için okunamadı.

ARAÇ PLAKASI : 35 AEJ 759

ŞASİ NUMARASI: VF14SRKJ461095157

MOTOR NO : K9KE626D294880(Trafik araç özet bilgilerinden yazılmıştır.)

ARAÇ TESCİL TARİHİ: 10.09.2018

ARAÇ RENGİ : BEYAZ

YAKIT CİNSİ : DİZEL

VİTES DURUMU :MANUEL

KULLANIM ŞEKLİ VE AMACI : YOLCU NAKLİ – HUSUSİ

ARACIN GENEL DURUMU:

RUHSAT ve YEDEK ANAHTAR: Aracın ruhsat aslı görülmemiş olup kontak anahtarı bulunmamaktadır.

MOTOR DURUMU: Kontak anahtarı olmaması sebebi ile motorun çalışır durumu kontrol edilememiştir.

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