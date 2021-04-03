Ordu'nun en bilindik ilçelerinden Altınordu'daki Güzelyalı mahallesinde bulunan bir daire icradan satışa çıkarıldı. Arsaya 427.390 lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.



İlanda yer alan bazı bilgiler şu şekilde:



Ordu ili Altınordu ilçesi Güzelyalı mah. Hane Havlusu mevki 13 ada 144 parsel b blok zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm nolu taşınmaz, ana taşınmaz yüzölçümü 1168,10 m² 159/2044 arsa paylı, satışa konu 2 nolu mesken nitelikli bağımsız bölüm 1/1 hisseli, meskenin bulunduğu arazinin topoğrafik yapısının meyilli ve cepheler arası kot farklı olduğu, belediye imar planı içinde ve ayrık nizam 3 katlı konut alanına tahsisli olduğu taks:0.30 olduğu belediyenin hizmetlerinden yararlandığı, alt yapısının tam olduğu belirtilmiştir.

İcradan satılık arsanın detaylı bilgileri için tıklayın...