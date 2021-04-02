İstanbul'da bulunan Bakırköy 18. İcra Dairesi tarafından İstanbul Bahçelievler'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 720 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 6 Mayıs 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi 2019/353 esas sayılı dosyasından hazırlanan 18/06/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu olan İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Bahçelievler (tapuda Osmaniye) Mahallesi, 1056 ada, 13 parselde yer alan Erde Sokak 12 kapı numaralı Arin Apartmanı D blok 1 .normal kat 9 nolu dairesidir. Daire antre, salon,3 oda, mutfak, banyo-wc, koridor alanından oluşmaktadır. Daire kuzey ve güney cepheli, daire giriş kapısı ahşap kaplamalı çelik, iç kapılar ahşap doğramalı, pencereleri PVC doğramalı, mutfakta granit tezgah, tezgah altında ve üzerinde ahşap dolaplı, salon ve odalar laminat parkeli, salonunda şöminelidir. Dairenin brüt alanı yaklaşık 140 m2dir. Taşınmazın konumu:Taşınmaz ilçenin önemli ulaşım ve ticaret aksı olan İzzettin Çalışlar Caddesine yaklaşık 415 m, Adnan Kahveci Bulvarı'na yaklaşık 610 m,D-100 Karayoluna yaklaşık 350 m mesafededir. Dr. Refik Saydam Ortaokuluna, Bahçelievler Anadolu Lisesine, Özel Eresin Turizm Meslek Lisesi'ne, Aydın Doğan Mesleki ve Anadolu Lisesine, Memorial Hizmet Hastanesine, dini tesislere, semt parklarına, toplu taşıma otobüs, minibüs, metrobüs duraklarına, alışveriş mekanlarına yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Yakın çevresinde 4-5 katlı konut yapılaşmaları bulunmaktadır. "denilmektedir.

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