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    • Emlak&OTO
    • 30.03.2021 11:18
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    • 30.03.2021 11:18
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    Bafra'da 95 metrekare daire icradan ucuza satışa çıkıyor! Tarih belli oldu

    Uygun fiyata ev almak isteyen kişiler 'nun internet sitesinden satışa çıkarılan icradan satılık ev ilanlarına büyük ilgi gösteriyor. Son ilanlar arasında yer alan Bafra'da satışa çıkarılan 95 metrekare 3+1 büyüklüğündeki daireye ilgi büyük oldu.

    O ilde icradan ucuza daire! Tarih belli oldu

    'da bulunan Bafra İcra Dairesi tarafından Bafra ilçesinde bulunan 95 metrekare 3+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 93 bin 150 TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 15 Haziran 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Bilirkişi raporuna göre; Samsun ili Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi 1196 ada 15 nolu parselde tapuya kayıtlı ¼ arsa paylı 1. Kat 2 nolu mesken tam hissesi borçluya aittir. Taşınmaz üzerinde 4 katlı ruhsatlı bina mevcuttur. Mesken ruhsatlı olup, 7-8 yıllık . Binada borçluya ait mesken ara sokak da olup, tek daire üzerine kurulu dört katlı bina.Mesken brüt 95 m2, net 80 m2 alanlıdır. Projeye göre 1 salon 3 oda, mutfak, hol, banyo, balkon ve wc den oluşmaktadır. Taşınmaz kamu kuruluşlarına uzaktır.Bahçeler mevkisinde, seyrek yapılaşmanın bölgesinde,ara sokakta bulunmaktadır. Çevresinde 4-5 katlı binalar mevcut, taşınmazın hemen önüne kadar yol gitmekte, Belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır. Binanın eksik imalat ve yıpranma ile oranı% 30 dur.

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    Haberler Emlak&OTO Samsun Bafra'da 95 metrekare daire icradan ucuza satışa çıkıyor! Tarih belli oldu