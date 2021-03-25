Ankara Altındağ'da 120 bin TL'ye ev fırsatı! Satış tarihi belli oldu

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Altındağ ilçesinde bulunan 110 metrekare 2+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 120 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 15 Nisan 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Doğantepe Mahallesi, 23882 ada, 9 parseli teşkil eden, 1.144,42 m² yüzölçümlü, 5 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası nitelikli ana taşınmaz üzerinde, 4200/114442 arsa paylı, 1. bodrum kat, 1 nolu bağımsız bölüm numaralı ''Mesken'' nitelikli taşınmaz bir borç nedeniyle açık artırma usulüyle satılacaktır. Bina girişi, zemin kattan, kuzey yönünden sağlanmaktadır. Binada asansör, açık otopark, sesli diafon sistemi bulunmaktadır. Mesken bina girişine göre sol ön tarafta olup, kuzey ve doğu cephelidir. Projesinde Salon+Mutfak Nişi, 2 oda, kiler, banyo, antre, ebeveyn banyosu, WC ve 1 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede, koridor alanı, sağda mutfak solda salon olmak üzere uzatılmış, balkon çıkışlı oda mutfak yapılmış, salondaki mutfak nişi alanı ve kiler 2 ayrı oda olarak düzenlenmiştir. Giriş kapısı çelik kasalı ahşap, iç kapıları Amerikan panel, pencereleri PVC doğramadır. Salon, odalar ve antre zeminleri laminat parke döşeli, duvarları saten boyadır. Mutfak duvarları saten, zemini seramik kaplamadır. Salon tavanı çerçeve asma tavan, tüm oda ve antre tavanı ise alçıpan dekorludur. Isıtma sistemi doğalgaz kombi sistemi olup kombi ve petekleri takılıdır. Meskenin iç yapısı iyi kalitededir. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

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