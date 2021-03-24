Trabzon'da kaçırılmayacak fırsat! Fiyatıyla şaşırtıyor

Trabzon İcra Dairesi tarafından Ortahisar ilçesinde bulunan 160 metrekare 3+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 382 bin 500 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 4 Mayıs 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Trabzon İl, Ortahisar İlçe, 208 Ada, 4 Parsel, ÇUKURÇAYIR/MISIRLI Mahalle/Köy, A BLOK, 1. Bodrum Kat, 23 nolu Bağımsız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz merkezi sistem kömür ile ısınmaktadır. Bina içerisinde asansör bulunmaktadır. Yapılaşmanın tamamlandığı çok yeni yerleşimlerin bulunduğu bölgededir. Araç ve insan trafinin yoğun olmadığı alanadır. Taşınmaz 3 oda 1 salon 2 adet balkon oluşmaktadır. Penceler PVC'dir. Meskenin taban döşemesi laminanttır. Binaya ait otopark vardır. Binaya ait süs havuzu mevcuttur. Brüt 170 m2 olan mesken net kullanım alanı 160 m2' dir. Bina yaşı 5-10 yıl arasındadır.

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