Bursa'nın en bilindik ilçelerinden Gemlik'te bulunan 200 metrekarelik bir mesken icradan satışa çıkarıldı. Daireye 550 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı şu bilgilere de yer verildi:



Satışa konu Bursa ili, Gemlik ilçesi, Umurbey mahallesinde kain Tapu Sicilinde 240 ada, 8 nolu parselde kayıtlı 3.312,26 m2 sahalı kat irtifakı kurulmuş arsa niteliğindeki gayrimenkuldeI blok zemin ve 1. katta 19764/496839 arsa paylı 1 nolu dubleks meskendir. Taşınmazın çevresi ihata duvarı ile çevrilmiştir. Parsel üzerinde ikiz nizamda inşa edilmişvillalar bulunmaktadır. Bahçe düzenlemesi yapılmıştır. Bahçede bir adet ortak yüzme havuzu vardır. (I) blok parselin güney orta kısımda kalmaktadır. I ve J blok ikiz olarak yapılmıştır. Her blokta iki adet dubleks mesken vardır. 1 nolu dubleks mesken zemin kat ve 1. katta yer almaktadır. Daireye bahçe kotundaki müstakil kapıdan girilmektedir. Zemin katta antre, hol, salon, salonun ön kısmında balkon, hole açılan banyo ve tuvalet ile mutfak vardır. Birinci kataholdeki merdivenle çıkılmaktadır. Çatı katında ebeveyn yatak odası, iki adet çocuk odası, bir adet banyo ve bir balkon vardır. Ebeveyn yatak odasının içerisinde dolap odası ve duş vardır.



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