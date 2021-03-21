Satılık ev fiyatına kiralık sezonluk yazlık! 1 milyon TL'ye kadar yükseldi

Pandeminin etkisiyle yazlık evlere talep artınca fiyatlar da yükseldi. Öyle ki villa kiraları satılık daire fiyatlarını yakaladı. Bodrum'da lüks villaların aylık kirası 350 bin lirayı bulurken, sezonluk kiralama 100 bin lira ile 1 milyon arasında değişiyor. Alaçatı'da geçen yıl 200 bin liraya sezonluk kiralanan villa için bu yıl istenen rakam 300 bin TL.

Salgın süreci hem tatil alışkanlıklarını hem de çalışma hayatını derinden etkiledi. Aileler kendilerine özel bir evde tatili seçerken, uzaktan çalışmayla birlikte yazlık evlere talep arttı. Pandemi ikinci yılında da etkisini gösterince yazlıklara ilgi katlanarak devam etti ve kira fiyatları daha da yükseldi. Hatta popüler il ve ilçelerdeki lüks villa kiralarıyla başka bir bölgeden ev satın almak dahi mümkün hale geldi. Biz de en çok tercih edilen bölgelerdeki gayrimenkul danışmalarıyla konuştuk. İşte yazlık kiralarında son durum: