Samsun Ayvacık'ta bulunan 16.851 metrekarelik bir fındık bahçesi icradan satışa çıkarıldı. Bahçeye 266.251 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, bahçeye ilişkin şu bilgilere de yer verildi: Özellikleri : Samsun İl, Ayvacık İlçe, 161 Ada, 385 Parsel, ARDUÇ Mahalle/Köy, 161 Ada 385 Nolu Parsel : Konu parsel taşınmazın tapu kaydı bilgilerine göre yüzölçümü 16851,35 m2'dir. Fındık Bahçesi niteliği ile tapuya kayıtlıdır.Toprak killi bünyededir. Toprak profili derinliği azdır.Topoğrafya değişken engebeli olup meyil %15-35 arasında değişmektedir. Taşınmazların bulunduğu mahalde Devlet eliyle sulanan arazi bulunmamaktadır. Ayvacık ilçe merkezine kuş uçuşu olarak 7,5Km. mesafede yer almaktadır. Yılın her mevsim ulaşım sorunu bulunmamaktadır.



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