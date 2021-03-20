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    • Emlak&OTO
    • 20.03.2021 08:24
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    • 20.03.2021 08:24
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    Ayvacık'ta 16.851 m2 fındık bahçesi icradan satılığa çıkartıldı

    'na ait internet sitesi üzerinden icradan satılık ev, arsa, araç ilanlarına yenileri eklendi. Ayvacık'ta 16.851 m2 fındık bahçesi icradan satılığa çıkartıldı.

    Yatırım yapacaklar dikkat! İcradan satılık

    Ayvacık'ta bulunan 16.851 metrekarelik bir fındık bahçesi icradan satışa çıkarıldı. Bahçeye 266.251 bin lira muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, bahçeye ilişkin şu bilgilere de yer verildi: Özellikleri : Samsun İl, , 161 Ada, 385 Parsel, ARDUÇ Mahalle/Köy, 161 Ada 385 Nolu Parsel : Konu parsel taşınmazın tapu kaydı bilgilerine göre yüzölçümü 16851,35 m2'dir. Fındık Bahçesi niteliği ile tapuya kayıtlıdır.Toprak killi bünyededir. Toprak profili derinliği azdır.Topoğrafya değişken engebeli olup meyil %15-35 arasında değişmektedir. Taşınmazların bulunduğu mahalde Devlet eliyle sulanan arazi bulunmamaktadır. Ayvacık ilçe merkezine kuş uçuşu olarak 7,5Km. mesafede yer almaktadır. Yılın her mevsim ulaşım sorunu bulunmamaktadır.

    İlana ilişkin detaylı bilgi için tıklayın

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