İstanbul'da bulunan Büyükçekmece 3. İcra Dairesi tarafından Beylikdüzü'nde bulunan 83 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 420 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 25 Mayıs 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Adnan Kahveci Mahallesi, Pazardere Caddesi, Dolunay Sokak, No:6/1 Sarıkaya Yapı Azat Sitesi A Blok K: Zemin D:7 adresinde yer almaktadır. Yerinde ve onaylı projesi üzerinde yapılan incelemede, dairenin plan itibariyle, giriş, holü, salon, mutfak, iki yatak odası, banyo tuvalet, ebeveyn banyosu ve bir balkondan ibaret olduğu tesbit edilmiştir. Daire giriş kapısı, çelik kapı, oda kapıları camlı panel kapı, zeminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, tavanlar kartonpiyerli spotlu asan tavan, duvarlar desenli boyalı, pencereler pvc'dir. Bina ortak alanları bej mermer, merdiven korkulukları demirdir. Dairede ısınma doğalgaz ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre daire net 83,00 m2 kullanım alanına sahiptir. Dairede mal sahibi ikamet etmektedir. Daire site içerisinde yer almakta olup, güvenlikli girişe, düzenli bahçeye, çocuk oyun alanına, kamelyaya, spor sahasına ve açık otopark imkanına sahiptir. Satışa konu taşınmaz ilçe merkezine nispi mesafede olup, alışveriş noktalarına, çarşı pazara, toplu taşıma araç duraklarına yürüme mesafesindedir. Alt yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş gelişmekte olan bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. E-5 Karayolu ve TEM otoyoluna çıkış imkanına sahiptir. Yakın çevresinde bölgenin çehresini değiştirecek çok sayıda prestijli yapının inşaatı devam etmektedir. Alışveriş merkezleri servis araçları ile bölgeye hizmet vermektedir. Daire site içerisinde yer almakta olup, güvenlikli girişe, düzenli, bahçeye, çocuk oyun alanına, kamelyaya, spor sahasına ve açık otopark imkanına sahiptir.

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