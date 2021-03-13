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    • Emlak&OTO
    • 13.03.2021 08:24
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    • 13.03.2021 08:24
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    Didim'de 67 m2 daire icradan satılığa çıkartıldı

    'na ait internet sitesi üzerinden icradan satılık ev, arsa, araç ilanlarına yenileri eklendi. Didim'de 67 m2 daire icradan satılığa çıkartıldı.

    Didim'de icradan satılık daire fiyatıyla şaşırttı

    'ın en bilindik ilçelerinden Didim'de bulunan 67 metrekarelik bir daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 268 bin lira muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi. Daireye ilişkin "48 m2 kapalı kullanım alanına sahip taşınmaz 1 salon mutfak, 1 oda, 1 hol ve 1 banyo WC'den oluşmaktadır. Taşınmazın ayrıca 19 m2 büyüklüğünde bir adet de balkonu bulunmakta olup taşınmazın toplam yapı alanı 67 m2'dir." bilgisi paylaşıldı.

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