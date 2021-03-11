Samsun İcra Dairesi tarafından Samsun İlkadım'da bulunan 2+1 100 metrekare büyüklüğünde daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 190 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 20 Mayıs 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Samsun ili, İlkadım ilçesi, Cedit Mahallesi 7260 ada 4 parselde 982,76 m² arsa üzerinde kurulu binanın 3. kat 17 nolu bağımsız bölümde mesken vasfında 1/24 arsa paylı taşınmazdır. Meskenin bulunduğu bina Bodrum,zemin ve dört normal kattan oluşmaktadır.1/1000 ölçekli uygulama imar planında Blok Nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanına rastladığı ve taşınmaz üzerinde bulunan binanın 30/04/1982 tarih 3/14 sayılı yapı ruhsatı ile inşa edildiği, mimari projesine göre meskenin brüt alanın 100 m², net alanının ise 94 m² olduğu tespit edilmiştir. Adresi: Liman Mahallesi Camgüzeli Sokak Uğur Apartmanıi No:12/A Kat:4 Daire:17 İlkadım/SAMSUN'dur. Dairenin kullanım alanı; salon, mutfak, sandık odası, 2 adet yatak odası, banyo, wc, antre, hol ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Mutfak ve antre zeminleri seramik, diğer odalar laminant parke döşenmiştir. Duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalı ve kartonpiyerlidir. Dış kapısı çelik kapı, iç kapılar amerikan panel kapıdır. Mutfak dolapları yapılıdır. Doğalgaz bağlantısı mevcut olup, kombi ile ısıtılmaktadır.

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