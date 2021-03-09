Aydın Kuşadası'nda bulunan 2+1 daire icradan satılığa çıkartıldı. Daireye 100 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi. Daireye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: Taşınmaz tapuda Aydın ili Kuşadası ilçesi Türkmen Mah.Hanımcamii Mevkii 398 ada 2 parsel numarasında kayıtlı 350,92 m2 arsada kurulan kat irtifakına göre 43/351 arsa paylı çekme katta konumlu 8 bağımsız bölüm numaralı mesken niteliğindedir. Borçlunun hissesi tamdır. Taşınmaz üzerinde 23/09/1996 tarih ve 3726 yevmiye ile Aysel SIRAY lehine intifa hakkı mevcut olup taşınmazın sadece çıplak mülkiyeti satılacaktır.

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