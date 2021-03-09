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    • Emlak&OTO
    • 09.03.2021 08:50
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    • 09.03.2021 08:50
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    'nda 2+1 tır

    'na ait internet sitesi üzerinden ev, arsa, araç ilanlarına yenileri eklendi. 'nda bulunan 2+1 icradan satılığa çıkartıldı.

    Kuşadası'nda 2+1 daire fiyatıyla şaşırtıyor

    'nda bulunan 2+1 icradan satılığa çıkartıldı. Daireye 100 bin lira muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi. Daireye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: Taşınmaz tapuda Aydın ili Kuşadası ilçesi Türkmen Mah.Hanımcamii Mevkii 398 ada 2 parsel numarasında kayıtlı 350,92 m2 arsada kurulan kat irtifakına göre 43/351 arsa paylı çekme katta konumlu 8 bağımsız bölüm numaralı mesken niteliğindedir. Borçlunun hissesi tamdır. Taşınmaz üzerinde 23/09/1996 tarih ve 3726 yevmiye ile Aysel SIRAY lehine intifa hakkı mevcut olup taşınmazın sadece çıplak mülkiyeti satılacaktır.

    İcradan satılık dairenin detaylı bilgileri için tıklayın...

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    Haberler Emlak&OTO Aydın Kuşadası'nda 2+1 daire icradan satılıktır
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