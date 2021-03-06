Edirne Uzunköprü'de 405 m2 alanlı bina mahkemeden satılıktır

Edirne Uzunköprü'de 405 metrekare alanlı bina mahkemeden satılığa çıkartıldı. Binaya 309.570 lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, Binaya ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi. İlanda binaya ilişkin özellikler şöyle belirtildi:



"Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Aşçıoğlu Mahallesi, 590 Ada, 4 Parsel, Dava konusu edilen taşınmaz üzerinde zemin + 1.kat+2. Kat olmak üzere 3 katlı toplam 3 daireli betonarme bina, Zemin kat 3+1 daire 108 m²3 A sınıfı yapı, 1. Katı 120 m² olup 3/A S sınıfı yapı, 2. Katta 3+1 daire olup 120 m² , 3A yapı sınıfında"

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