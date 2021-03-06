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    • Emlak&OTO
    • 06.03.2021 08:12
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    • 06.03.2021 08:12
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    Edirne Uzunköprü'de 405 m2 alanlı bina mahkemeden satılıktır

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden icradan satılık ev, arsa, araç ilanlarına yenileri eklendi. Edirne Uzunköprü'de 405 metrekare alanlı bina mahkemeden satılığa çıkartıldı.

    405 m2 alanlı bina fiyatıyla şaşırtıyor

    Edirne Uzunköprü'de 405 metrekare alanlı bina mahkemeden satılığa çıkartıldı. Binaya 309.570 lira muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, Binaya ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi. İlanda binaya ilişkin özellikler şöyle belirtildi:

    "Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Aşçıoğlu Mahallesi, 590 Ada, 4 Parsel, Dava konusu edilen taşınmaz üzerinde zemin + 1.kat+2. Kat olmak üzere 3 katlı toplam 3 daireli betonarme bina, Zemin kat 3+1 daire 108 m²3 A sınıfı yapı, 1. Katı 120 m² olup 3/A S sınıfı yapı, 2. Katta 3+1 daire olup 120 m² , 3A yapı sınıfında"

    Mahkemeden satılık binanın detaylı bilgileri için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Edirne Uzunköprü'de 405 m2 alanlı bina mahkemeden satılıktır
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