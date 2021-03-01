Kırklareli İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 168 metrekarelik depolu dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkana 325 bin Türk Lirası muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 20 Nisan 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Taşınmazın tam adresi,Kırklareli İli, merkez ilçe,Karacaibrahim mah., Mecidiye Sk., No:47 - Çağdaş İnşaat Özyenice Apt. - Zemin kat 12 nolu depolu dükkan.Taşınmaz tapu takyidatına göre Kırklareli ili, merkez ilçe, Karacaibrahim mah., Mecidiye Mevkii, 227 ada, 26 parsel, zemin kat,12 nolu bağımsız bölüm, 478/3088 arsa paylı, depolu dükkan bağımsız bölüm nitelikli,5 katlı betonarme apartman ana taşınmaz nitelikli, tam hisseli , 386,22 m2 ana taşınmaz yüzölçümlü.Taşınmaz elektrik, su, doğalgaz ve belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. Söz konusu bağımsız bölümlerin yer döşemesi seramik, duvarlar alçı ve saten kaplama ve tavan asma tavan karoları ile kaplıdır. Doğalgaz hattı bulunmakla beraberkombi ve radyotörleri takılmamıştır. Dükkanlar ısıcamlı doğramalar ile kapatılmıştır. Taşınmazın Kırklareli Merkezi sayılan Mustafa Kemal bulvarınakuş uçuşu 500 m, otogara 500 m, Kırklareli çevre yoluna 200 m, çeşitli kamusal alanlara ortalama 200 m mesafededir.Taşınmaz Işıklar caddesi ile Mecidiye sokak kesişimi köşe parselidir.Tüm bu tespitler neticesinde dava konusu taşınmaz , ticari ve sosyal aktivitenin yoğun olduğu, cazibe merkezine ve kamusal bölgelere yakınlığı, yaş ve yıpranma amortisman değerleri düşük olması sonucu değerine pozitif katkı yapmaktadır. 12 nolu depolu dükkanın kapı ve pencere doğramaları alüminyumdur. İç zemini sermik ile döşelidir. Duvarları saten boyalı olup tavanı asmolen tavandır. Elektrik mevcuttur. Dükkan içine doğalgaz boruları çekilmiş olup, petekler ve kombi yoktur.12 nolu depolu dükkan halihazır bitişiğindeki 11 nolu ile arasındaki duvar kaldırılarak birlikte kullanılmaktadır.11 nolu dükkan içerisinden bodrum kata inen merdivenler iptal edilerek bodrum kata iniş 12 nolu dükkan içindeki merdivenlerden sağlanmaktadır.12 nolu depolu dükkanın ( bodrum kat depo 82,97 m2 + zemin kat dükkan 85,32 m2 olamk üzere toplam) net alanı 168,29 m2 dir.

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