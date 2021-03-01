Adana'da bulunan Tufanbeyli İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 8 bin 333 metrekarelik arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 1 milyon 793 bin 477 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 15 Nisan 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte öne çıkan bilgiler:

Adana İl, Tufanbeyli İlçe, Yanicami Mah. Göz Mevkii 561 Ada, 1 Parsel, Taşınmazın değeriAdana 7. İcra Hukuk Mahkemesi 2020/357 Esas 2021/41 karar sayılı ilamıyla belirlenmiştir. Aşağıdaki bilgiler mahkeme tarafından yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göze yazılmıştır. Tufanbeyli ilçe Merkezinin 1,60 KM doğusun da yer almaktadır, etrafı tamamen boş arsa ve tarla ile çevrilidir, üzerinde inşaatı tamamlanmamış işyeri olarak projelendirilmiş tek katlı 10 adet yapı bulunmaktadır, Yapıların kaba inşaatları ve iç dış sıvaları tamamlanmış durumdadır, her birinde asma kat mevcuttur, zemin betonu, asma kat betonu, diğer kolon ve duvar üstü hatıl beton ve kirişleri tamamlanmış, duvarlar örülmüş, iç ve dış sıva tamamlanmıştır. çatı kaplaması sadece 5 adet iş yerinde tamamlanmış, ayrıca 1 adet iş yerinde 10 adet aşık krişi NPI 180 profili konmuştur. çelik katlanır kapı 2 adet işyerine monte edilmiştir, 5 adet işyeri pvc penceleri takılmış, 2 adet iş yeri katlanır çelik kapıları tamamlanmıştır. Mevcut yapının sanayi yapısı niteliğinde olduğu, arsa vasfıyla birim değerinin bulunduğu bölgenin özellikleri şehir merkezine uzaklığı, imar durumu, gibi vasıf ve özellikleri ve mahalli alım ve satış rayiçleri de dikkalete alındığında birim değerinin 55,00 TL/m² olabileceği kanaatine varıldığı, Arsa değeri 8.333,39 m²x55,00 TL =458.336,45 TL, toplam inşaat alanı 2.050,00 M²'dir. yapıların yaklaşık birim maliyeti 980,00 TL/m²'dir. Yapıların mevcut durumları ve fiziki yıpranmaları da dikkate alındığında aşınma payı %6 oranında tamamlanma oranı %70,70 oranında değerlendirilecektir. Yapı bedeli 2050x980,00x0,94x0,707=1.335.141,22 TL toplam arsa payı ve yapı değeri 1.793.477,67 TL'dir.