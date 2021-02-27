İzmir Ödemiş'teki 232 metrekarelik iş yeri icradan satılığa çıkartıldı. İş yerine 474 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, iş yerine ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.



İlanda iş yerine ilişkin şu bilgilere yer verildi: İzmir İl, Ödemiş İlçe, Umurbey Mah. 118 ada, 11 parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm; Alınan bilirkişi raporuna göre; taşınmazın yapılaşmanın tamamlandığı bölge içinde, iyi bir lokasyonda bulunduğu, kamu kurum ve kuruluşlarına, okullara yakın, sosyal aktivitelerin yoğun yaşandığı yerde, her türlü alt yapı hizmetlerinden yararlandığı, genelde eski tarihli yapılaşmaların yoğun olduğu bölgede, bina cephesi dar bir sokak tarafına bakması bazı faaliyetlere uygun olmamakla birlikte depo gibi kullanım için daha uygun olduğu, imar durumunun; bitişik nizam 3 kat yapılaşma iznine tabi olduğu ve ekindeki planda ticaret bölgesinde bulunduğundan zemin katın tamamı mağaza yapılmak şartıyla inşaatla doldurulabilir ve devamında ticaret adasında bulunmakta, 1.katın da iş yeri yapılması zorunludur notu bulunduğu, ada parselin arsa vasfında ve 147 m2 olarak tescilli olduğu, kat irtifak tapulu olduğu, binanın 1988 yılı yapımı olduğu, iş yeri olarak projelendirilen bağımsız bölüm, asma kat ve bodrum ilavesi ile birlikte 232m2 olduğu, kapı ve pencereleri demir profil, zeminler karo plaka döşemeli tuvaletin var olduğu, arsa payı miktarının 147/441 oranı olması nedeni ile karşılığı 49 m2 olduğu, borçlu hissesinin tam olduğuna ilişkin rapor dosyaya sunulmuştur.



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