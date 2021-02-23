Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 23.02.2021 13:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.02.2021 13:39
    ABONE OL

    Fiyatlar anı anına değişiyor! Vatandaş şaşkın! Sahibinden 100.000 TL altı fiyatla satın alınacak araç modelleri!

    Araç alacakların yaşadığı ikilem, sıfır kilometre mi yoksa ikinci el mi bir araç alsam konusudur. Bu tabii ki bütçe meselesi. Bütçesi yetersiz olan vatandaşlar ise daha ucuz otomobiller bakıyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle vatandaşlar bir yere kendi vasıtasıyla gidip gelmek istiyor. Her geçen gün toplu taşıma kullanmak istemeyen insanların rakamı çoğalıyor. Bu gidişat sıfır ve ikinci el otomobillerde maliyetlerin çoğalmasına neden oldu. Tüketiciler bütçelerine uygun ikinci el vasıtaları inceliyor ve bütçelerine uygun hangi modellerin olduğunu merak ediyor. İşte 100 bin TL ve 100 bin kilometrenin altındaki 10 yaşına kadar alınabilecek ikinci el arabalar...

    Sahibinden 100.000 TL altı fiyatla satın alınacak araç modelleri!

    İkinci el araba fiyatları nedir? En ucuz ikinci el otomobil fiyatları? En ucuz 2. el araç modelleri nedir? Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar sahibinden satılık en ucuz ikinci el arabaları merak ediyor. Tüketiciler pandemiden dolayı artan sıfır ve 2. el otomobil piyasasında bütçelerine uygun araba modellerini araştırıyor. Bu listede 10 yaşına kadar 100 bin TL'nin altındaki ikinci el araçlar bulunuyor. İşte sahibinden satılık en ucuz ikinci el otomobiller...

    Sahibinden 100.000 TL altı fiyatla satın alınacak araç modelleri!

    Fiat Albea 2011 - 2012 model 50 bin ile 85 bin TL arası

    Hyundai Accent-Era 2011 - 2012 model - 60 bin ile 95 bin TL arası

    Chery Kimo 2011 model 50 bin TL ile 70 bin TL arası

    Gelly FC 2011 - 2012 model 55 bin ile 70 bin TL arası

    Fiat Linea 2011 - 2017 model 65 bin ile 99 bin TL

    Fiat Panda 2011 - 2016 model 70 bin ile 95 bin TL arası

    Fiat Punto 2011 - 2015 model 65 bin ile 99 bin TL arası

        Renault Symbol 2011 - 2016 model 60 bin ile 99 bin TL arası

        Peugeot 206 2011 - 2012 model 70 bin ile 95 bin TL arası

        Dacia Logan 2011 - 2016 model 60 bin ile 98 bin TL arası

        Fiat Palio 2011 - 2012 model 65 bin ile 85 bin TL arası

        Peugeot 301 2013 - 2016 model 85 bin ile 99 bin TL arası

        Hyundai İ10 2011 - 2015 model 80 bin ile 98 bin TL arası

        Dacia Sandero - 2011 - 2015 68 bin ile 99 bin TL arası

        Citroen C-Elysée - 2013 - 2016 80 bin ile 99 bin TL arası

        KiaRio 2011-2015 model 90 bin TL ile 98 bin TL arası

        Ford Fiesta 2011-2015 model 80 bin TL ile 99 bin TL arası

        Mitsubishi Attrage 2014-2015 model 80 bin TL

        Opel Corsa 2011 - 2014 model 80 bin TL ile 98 bin TL

        Nissan Micra 2011-2013 70 bin ile 99 bin TL arası

        Tata Vista 2011 - 2012 model 60 bin ile 72 bin TL arası

        Hyundai İ20 2011-2014 model 70 bin ile 98 bin TL arası

            Chevrolet Aveo - 2011 - 2013 65 bin ile 98 bin TL arası

            Chevrolet Spark - 2011 - 2013 75 bin ile 95 bin TL arası

            Chevrolet Cruze - 2011 - 2013 90 bin ile 100 bin TL arası

            Citroen C3 - 2011 - 2012 80 bin ile 98 bin TL arası

            Ford Focus 2011-2013 80 bin ile 99 bin TL arası

            Renault Clio 2011 - 2014 model 80 bin ile 99 bin TL arası

            Toyota Yaris 2011-2013 model 78 bin ile 98 bin TL arası

            Volkswagen Polo 2011-2013 model 85 bin ile 99 bin TL arası

            Chevrolet Lacetti - 2011 75 bin ile 95 bin TL arası

            İkinci El Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

            Fiyat araştırması yaparken diğerlerine göre daha uygun fiyata sahip olanları görürsünüz. Pazar fiyatının altında satılan araçlarda iki sebep olabilir. Birincisi araçta hasar kaydı ya da kronik sorun vardır ve bu yüzden piyasa fiyatından bir miktar aşağı satılıyordur. İkincisi ise satıcı kişi para konusunda sıkışmıştır ve acilen satılması için fiyatı daha uygun koymuştur. İkinci seçenek mümkün olsa da genelde uyanık satıcılar neredeyse her ilanın altına "Acil ihtiyaçtan satılık" ya da "Para lazım olduğu için satılık" gibi ifadeler eklemeyi ihmal etmiyorlar. Bu şekilde kullanıcıyı kandırma yoluna giden kişilerden uzak durmakta fayda var.

                Aracı satan kişi ile telefonla temas kurduğunuzda ilk söyleyeceğiniz şey "Satılık aracınız için aradım." şeklinde bir cümle olmalıdır. Eğer karşıdaki "Hangi araç?" diyorsa emin olun ki galericidir. Birçok galerici dolandırıcılık yaptığı için kişiler bu ilanlara fazla güvenmemektedirler. Galericiler de sahibinden satılık gibi ilanlar göstererek kullanıcıları kandırmaktadırlar. Sizin sorunuz karşısında elinde bir sürü araç olduğu için hangisini sorduğunuzu anlayamadığı vakit işin foyası ortaya çıkar. O kişilerden mümkün olduğunca uzak durmakta fayda var.

                Bir de kişi ile telefonda konuşurken size karşı olan tavrı da önemlidir. Aynı şekilde siz de aracınızı satarken arayan kişilere karşı telefon konuşmalarınıza dikkat ederseniz alım-satım işlemi sağlıklı olur. Görüştüğünüz kişi eğer size güven vermiyor ya da konuşmalarında tuhaflık seziyorsanız bu kişiler ile görüşmeyi devam ettirmenin bir anlamı yoktur. Vazgeçmek doğru seçenek olacaktır.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Emlak&OTO Fiyatlar anı anına değişiyor! Vatandaş şaşkın! Sahibinden 100.000 TL altı fiyatla satın alınacak araç modelleri!