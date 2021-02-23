Fiyatlar anı anına değişiyor! Vatandaş şaşkın! Sahibinden 100.000 TL altı fiyatla satın alınacak araç modelleri!

İkinci el araba fiyatları nedir? En ucuz ikinci el otomobil fiyatları? En ucuz 2. el araç modelleri nedir? Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar sahibinden satılık en ucuz ikinci el arabaları merak ediyor. Tüketiciler pandemiden dolayı artan sıfır ve 2. el otomobil piyasasında bütçelerine uygun araba modellerini araştırıyor. Bu listede 10 yaşına kadar 100 bin TL'nin altındaki ikinci el araçlar bulunuyor. İşte sahibinden satılık en ucuz ikinci el otomobiller...
Sahibinden 100.000 TL altı fiyatla satın alınacak araç modelleri!
Fiat Albea 2011 - 2012 model 50 bin ile 85 bin TL arası
Hyundai Accent-Era 2011 - 2012 model - 60 bin ile 95 bin TL arası
Chery Kimo 2011 model 50 bin TL ile 70 bin TL arası
Gelly FC 2011 - 2012 model 55 bin ile 70 bin TL arası
Fiat Linea 2011 - 2017 model 65 bin ile 99 bin TL
Fiat Panda 2011 - 2016 model 70 bin ile 95 bin TL arası
Fiat Punto 2011 - 2015 model 65 bin ile 99 bin TL arası