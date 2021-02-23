Fiyatlar anı anına değişiyor! Vatandaş şaşkın! Sahibinden 100.000 TL altı fiyatla satın alınacak araç modelleri!

Peugeot 301 2013 - 2016 model 85 bin ile 99 bin TL arası

Hyundai İ10 2011 - 2015 model 80 bin ile 98 bin TL arası

Dacia Sandero - 2011 - 2015 68 bin ile 99 bin TL arası

Citroen C-Elysée - 2013 - 2016 80 bin ile 99 bin TL arası

KiaRio 2011-2015 model 90 bin TL ile 98 bin TL arası

Ford Fiesta 2011-2015 model 80 bin TL ile 99 bin TL arası