Galerici Egemen Kurtçu (37), fiyatlarda yüzde 14'ü bulan gerilemenin söz konusu olduğunu belirterek, Otomobil almak için doğru zaman. Kış mevsimi ülkemizde otomobil fiyatlarının düştüğü zamandır. Son bir yılın en düşük seviyesinde araç fiyatları diye konuştu.

Satış danışmanı Mustafa Bal (25) da "Aralık ve ocak ayında yüzde 5-10 arası düşme yaşandı" dedi.

2'nci el oto galerisine fiyatları ve modelleri görmek için gelen Yakup Köstekci (30), "Bir ay öncesine göre uygun ama iki ay sonra ne olacak? Bilemiyoruz. Araca da ihtiyacım var, fiyatlar düşükken almak istedim dedi. Murat Turan (46) da 60-65 bin liraya bir araç almak istediğini söyledi.

Galerici Egemen Kurtçu (37), fiyatlarda yüzde 14'ü bulan gerilemenin söz konusu olduğunu belirterek, Otomobil almak için doğru zaman. Kış mevsimi ülkemizde otomobil fiyatlarının düştüğü zamandır. Son bir yılın en düşük seviyesinde araç fiyatları diye konuştu.

Satış danışmanı 2'nci el oto galerisine fiyatları ve modelleri görmek için gelen Yakup Köstekci (30), "Bir ay öncesine göre uygun ama iki ay sonra ne olacak? Bilemiyoruz. Araca da ihtiyacım var, fiyatlar düşükken almak istedim" dedi.

Mustafa Bal (25) da "Aralık ve ocak ayında yüzde 5-10 arası düşme yaşandı" dedi.

Murat Turan (46) da 60-65 bin liraya bir araç almak istediğini söyledi.