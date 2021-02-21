Sahibinden kendisine ait olan 2. el otomobilleri çok ucuza satıyor! 111.000'den başlıyor! İşte teklif fiyatları ve alma şartları

Şubat ayına özel olarak Halkbank resmi sitesinden yapmış olduğu güncelleme ile çok sayıda araç satışı için ilan yayımladı. Halkbank'a ait olan araçların satışı için yayımlanan duyurularda çok sayıda model araç bulunuyor. Halkbank'ın sitesinden ilan ettiği ve ihale usulü yapılacak satışlar için vatandaşların nasıl bir yol izleyeceğine dair süreç detaylarını adım adım aktarıyoruz. Vatandaşlar öncelikle Halkbank'ın şubelerinden yada internet bankacılığından ihale için başvuruda bulunacaklar. Başvurularını tamamlayanlar bankanın yine internet bankacılık hizmetlerinden yada şubelerinden tekliflerini sunacaklar. En yüksek teklifi veren katılımcı aracı almaya hak kazanacak. Devir teslim işlemleri ise Halkbank şubesinden tamamlanacak.