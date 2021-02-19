UZMANLARDAN KRİTİK TAVSİYE

E-ihale sistemi üzerinden araç alacak vatandaşlara uzmanlar satın alınacak araç ile alakalı olarak ekspertiz raporuna bakmayı ve imkan dahilinde ise otomobili gidip görmeyi tavsiye ediyorlar.

E-İHALE İLE UYUGUN FİYATA SATILIK OTOMOBİL

Ticaret Bakanlığı tarafından açılan e-ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar www.eihale.gov.tr internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak üye olmaları gerekiyor. Buradan üyelik alan vatandaşlar açılan ihaleler ile alakalı olarak detayları öğrenebiliyorlar.

Sisteme giriş yapan vatandaşlar satışa çıkarılan otomobilleri internet üzerinden inceledikten sonra satın alma işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Bunun yanında sadece şase veya karoseri kalan araçlar da sistem üzerinden satın alınarak sıfır araçlar için hurda indirimi elde edilebiliyor.