Araç sahibi olmak herkesin hayalidir ve bunun için özellikle ilk belirleyici nokta fiyat oluyor. Ticaret Bakanlığı 2. el ihale listesi yayımlandı ve gündemde yoğun ilgi gördü, binlerce vatandaş detayları araştırmaya başladı. Her ay ikinci el araçları ihaleyle satışa çıkaran Ticaret Bakanlığı'nın yeni listesi haberimizde yer alıyor. İhale yolu ile satışa sunulan araçlar arasında BMW, AUDİ, Volvo, Mercedes, Opel ve Skoda gibi markaların modelleri yer alıyor. İşte Bakanlık tarafından satışa sunulan ikinci el araba fiyatlarının merak edilen fiyatları...
BAKANLIK TARAFINDAN SATILAN İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI!
Ticaret Bakanlığı satışa sunulan ikinci el araç modellerinin listesini ve satışa çıkış fiyatını açıkladı. Listedeki araçların ihalelerinin bitiş tarihi ise 22 Şubat 2021 olarak açıklandı. İşte uygun fiyata satışa sunulan araba modelleri ve fiyat listesi:
2005 model MINI COOPER araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 76 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.
2004 model AUDI A6 3.0 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 125 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.
2005 model BMW 320D araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 100 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.