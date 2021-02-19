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    • Emlak&OTO
    • 19.02.2021 09:58
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    • 19.02.2021 09:58
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    76 bine Mını Cooper! 90 bin TL'ye ise : O kurum sudan ucuza otomobil satıyor! İşte 2.el araç modellerinin listesi!

    Ticaret Bakanlığı'ndan satılık ikinci el satılık taşıtların listesi paylaşıldı. Yeni vasıta sahibi olmak isteyenleri yakında ilgilendiren duyurular ile 2019 senesinden bu yana süratle yükselen piyasanın altında ihale yolu ile ikinci el araba modelleri satışa sunuluyor. İhale başlangıç değeri taşıtlar için satışa temel değerin yüzde 75'idir. İhaleye müteveccih koşullar okunarak satın alma detayları araştırılıyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Peki Bakanlık tarafından satışa sunulan ikinci el araç modelleri kaç TL'den satışa sunuyor? İşte Ticaret Bakanlığı'ndan satılık ikinci el satılık araçların listesi

    takvim.com.tr
    76 bine Mını Cooper! 90 bin TL'ye ise Skoda Octavia...

    Araç sahibi olmak herkesin hayalidir ve bunun için özellikle ilk belirleyici nokta fiyat oluyor. Ticaret Bakanlığı 2. el ihale listesi yayımlandı ve gündemde yoğun ilgi gördü, binlerce vatandaş detayları araştırmaya başladı. Her ay ikinci el araçları ihaleyle satışa çıkaran Ticaret Bakanlığı'nın yeni listesi haberimizde yer alıyor. İhale yolu ile satışa sunulan araçlar arasında BMW, AUDİ, Volvo, Mercedes, Opel ve Skoda gibi markaların modelleri yer alıyor. İşte Bakanlık tarafından satışa sunulan ikinci el araba fiyatlarının merak edilen fiyatları...

    BAKANLIK TARAFINDAN SATILAN İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI!

    Ticaret Bakanlığı satışa sunulan ikinci el araç modellerinin listesini ve satışa çıkış fiyatını açıkladı. Listedeki araçların ihalelerinin bitiş tarihi ise 22 Şubat 2021 olarak açıklandı. İşte uygun fiyata satışa sunulan araba modelleri ve fiyat listesi:

    2005 model MINI COOPER araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 76 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

    2004 model AUDI A6 3.0 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 125 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

    2005 model BMW 320D araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 100 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

        2005 model BMW 318 İ araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 135 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

        2012 model VOLVO XC60 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 300 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

        2007 model OPEL ZAFİRA araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 80 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

            2006 model MERCEDES B180 CDI araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 120 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

            2006 model MERCEDES B180 CDI araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 120 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

            2008 model SKODA OCTAVİA 2.0 TDI COMBI araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 90 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

                UZMANLARDAN KRİTİK TAVSİYE

                E-ihale sistemi üzerinden araç alacak vatandaşlara uzmanlar satın alınacak araç ile alakalı olarak ekspertiz raporuna bakmayı ve imkan dahilinde ise otomobili gidip görmeyi tavsiye ediyorlar.

                E-İHALE İLE UYUGUN FİYATA SATILIK OTOMOBİL

                Ticaret Bakanlığı tarafından açılan e-ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar www.eihale.gov.tr internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak üye olmaları gerekiyor. Buradan üyelik alan vatandaşlar açılan ihaleler ile alakalı olarak detayları öğrenebiliyorlar.

                Sisteme giriş yapan vatandaşlar satışa çıkarılan otomobilleri internet üzerinden inceledikten sonra satın alma işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Bunun yanında sadece şase veya karoseri kalan araçlar da sistem üzerinden satın alınarak sıfır araçlar için hurda indirimi elde edilebiliyor.
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                Haberler Emlak&OTO 76 bine Mını Cooper! 90 bin TL'ye ise Skoda Octavia: O kurum sudan ucuza otomobil satıyor! İşte 2.el araç modellerinin listesi!