Aydın'da bulunan Kuşadası İcra Dairesi tarafından Baklakuyu mevkisinde 3+1 85 metrekare büyüklüğündeki daire satışa çıkarıldı. Dairenin satış tarihi 8 Nisan 2021 olarak duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan daire için 600 bin lira muhammen bedel belirlendi. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte öne çıkan bilgiler:

Kıymet takdirine konu olan taşınmazın bulunduğu parsel; Kuşadası'na bağlı Karaova Mahallesi Davutlar yolu üst kısmındaki merkez yerleşim alanları içindeki Efes Sitesidir. Taşınmazın bulunduğu parselin kuzey yönde Kuşadası-Söke ana arteri yaklaşık 600 m mesafede, denize kuşbakışı yaklaşık 2.100 m mesafede, Kuşadası Merkezi kabul edilebilecek Kuşadası Belediyesi Hizmet Binasına kuş uçuşu yaklaşık 7.500 m mesafededir. Bölgeye hizmet veren dolmuş hattının bulunduğu güzergah taşınmaza uzak mesafededir. Tüm Resmi ve Özel kurumların alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanır durumdadır. Taşınmazın bulunduğu parsele ait onaylı projesindeki vaziyet planında aynı projeye sahip 20 adet bitişik nizam dubleks meskenler bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu parselin batısında stablize kaplı imar yolu olup taşınmaza bu yoldan ulaşılmaktadır. Taşınmazın ön, yan ve arka cephesinde bahçe alanları bulunmakta olup bu bahçe alanları kısmi bakımlı görülmektedir. Taşınmaz parsel içindeki konumu yerleşim planı üzerinde belirtilmiştir. Satışa konu olan 3. Blok 2 numaralı bağımsız bölüm olup kapıları açık ve kullanılır haldedir. Dış cephesinde kısmi boya deformasyonları olup ve bahçe alanları bakımlı, zemin kat açık teras alanları seramik kaplama,zemin kat arka cephe terasında ahşaptan basit yapı niteliğinde malzeme deposu bulunmakta, giriş kapısı çelik kapı, dış doğramaları pvc ve iç kapıları ahşap panel kapıdır. Zemin katta salon, açık mutfak ve wc alanları bulunmakta olup zeminleri seramik kaplamadır. İç duvarları ince sıva üstü boyalıdır. Mutfak dolapları mdf kapaklı ve tezgah çimstone tezgahtır. Zemin kat wc seramik ve fayans kaplı olup vitrifiyeleri tam ve kullanılır durumdadır. 1. Kata çıkış merdivenleri betonarme olup korkulukları demir boru profil ve merdiven kaplaması traverten kaplamadır. 1 kat tüm zeminleri seramik kaplamadır. 1. Katta 2 yatak odası, 1 banyo ve 2 balkon bulunmaktadır. Taşınmazın onaylı projesinden farklı olarak çatı saçak uçları ve çatı mahyası yükseltilerek ilave yaşam alanı piyesi oluşturulmuştur. Ayrıca çatı katta açık teras alanı bulunmaktadır. Çatı katında hol alanı ve 1 oda bulunmaktadır. Taşınmazın tüm balkon ve teras korkulukları demir ferforje doğramadır. Dış doğramaların tamamında sineklik bulunmaktadır. Taşınmaz toplamda 1 açık mutfak-salon, 1 wc, 1 banyo, 3 oda , 1 hol alanı ve teraslar olduğu tespit edilmiştir. Projesine göre taşınmaz toplam 80 m2 yasal alana sahip olup fiili zeminde 108 m2 kullanım alanına sahiptir.

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