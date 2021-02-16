Çanakkale'de bulunan Bayramiç İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 2+1 daire, 116 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkarıldı. İlan bilgilerinde dairenin satış tarihi 22 Mart 2021 olarak duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda daireye ilişkin bazı bilgilere de yer verildi. 22 Mart'ta satışa çıkarılacak taşınmazla ilgili olarak ilanda, "Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 311 Ada, 8 Parsel, CAMİCEDİT Mahalle/Köy, Batak Mevkii, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Batak Mevkiinde bulunan ana taşınmaz 315,00 m2 yüz ölçümünde ve "Arsa" niteliğindedir. Taşınmazın güney-batı tarafından yola cephesi vardır. 1/8 arsa paylı zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm "Mesken" niteliğindedir. Çeşme Sokak No:36 adresinde bulunan taşınmaz il merkezine 71,8 km mesafededir." ifadeleri yer aldı.

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