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    • Emlak&OTO
    • 16.02.2021 11:53
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    • 16.02.2021 11:53
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    1915 Köprüsü sonrası en gözde bölgelerdendi! O ilçede icradan ucuza satılık daire fırsatı

    Uygun fiyatla ev sahibi olmak isteyenler, 'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan icradan satılık daire ilanlarını yakından takip ediyor. 1915 Köprüsü sonrası en gözde bölgelerden olan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde satışa çıkarılan 2+1 daire ilgi çekti.

    Değeri yükselen bölgede kaçırılmayacak fırsat...

    'de bulunan Bayramiç İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 2+1 daire, 116 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkarıldı. İlan bilgilerinde dairenin satış tarihi 22 Mart 2021 olarak duyuruldu.

    'nun ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda daireye ilişkin bazı bilgilere de yer verildi. 22 Mart'ta satışa çıkarılacak taşınmazla ilgili olarak ilanda, "Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 311 Ada, 8 Parsel, CAMİCEDİT Mahalle/Köy, Batak Mevkii, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Batak Mevkiinde bulunan ana taşınmaz 315,00 m2 yüz ölçümünde ve "Arsa" niteliğindedir. Taşınmazın güney-batı tarafından yola cephesi vardır. 1/8 arsa paylı zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm "Mesken" niteliğindedir. Çeşme Sokak No:36 adresinde bulunan taşınmaz il merkezine 71,8 km mesafededir." ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Emlak&OTO 1915 Çanakkale Köprüsü sonrası en gözde bölgelerdendi! O ilçede icradan ucuza satılık daire fırsatı