Çorum İcra Dairesi, Ulukavak ilçesinde bulunan 3+1 107 metrekare büyüklüğündeki daireyi icradan satışa çıkarttı. Dairenin satış tarihi 15 Nisan 2021 olarak duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan daireye 180 bin TL muhammen değer biçilirken, uygun fiyatı nedeniyle büyük ilgi çekti. İlanda taşınmazla ilgili olarak, "Çorum İli, Merkez İlçesi, İbrahimçayırı Mahallesi, Ada: 3220 Parsel: 7?de kayıtlı, ana gayrimenkulü 672,13 m² yüzölçümünde, "Arsa" vasfında, Kat İrtifakı yapılı, 4/110 arsa paylı, üçüncü katta yer alan, tamamı satılacak olan 9 bağımsız bölüm numarası ile Mesken niteliğinde tapuda kayıtlıdır. Taşınmazın Bulunduğu Bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. Binanın dış cephesi ısı yalıtım üzeri silikon esaslı dış cephe boyası ile boyalı olup, çatısı ahşap oturtma üzeri M.T kiremit kaplamalıdır. Binanın giriş kapısı ve merdiven korkulukları demir doğrama üzeri yağlı boyalıdır. Apartman girişi ve merdiven sahanlıkları seramik kaplama, merdiven basamakları mermer kaplamalıdır. Merdiven hattı yan duvarları 1,00 m yüksekliğinde yağlı boyalı, duvar ve tavanlar ise sıva üzeri plastik boyalıdır. Binada asansör bulunmaktadır.Elektrik, su, telekomünikasyon, doğalgaz, kanalizasyon gibi altyapı sistemlerinin mevcut olduğu tespit edilen bina; IV. Sınıf A Grubu yapılar sınıfına dâhildir.satılacak Bağımsız Bölüm: Mesken olarak kullanılmakta olan daire, 3 oda, salon, mutfak, antre, wc-lavabo, banyo, 2 adet balkon mahallerinden oluşmaktadır. Hâlihazırda balkonlardan biri mutfak mahalli ile birleştirilmiş halde kullanılmaktadır.Çorum Belediyesinde incelenen onaylı Yapı Kullanma İzin Belgesine göre brüt 107,00 m² kullanım alanına sahiptir. Salon ve oda zeminleri laminant parke kaplamalı, mutfak ve antre zemini seramik kaplama, duvar ve tavanları ise alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Odalarda kartonpiyer uygulaması mevcuttur.Doğalgaz çekili mutfağın tezgâhı granit mermer olup, altında ve üzerinde suntalam mutfak dolapları bulunmaktadır. Islak hacimlerin zemini ve duvar yüzeyleri seramik kaplamalı, tavanları sıva üzeri plastik boyalıdır. Daire giriş kapısı çelik kapı, iç mekân kapıları Amerikan panel, pencereleri ise ahşap doğramalıdır." bilgilerine yer verildi.

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