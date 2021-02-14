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    • Emlak&OTO
    • 14.02.2021 10:18
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    • 14.02.2021 10:18
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    'da 100 bin TL'nin altında satılık ev fırsatı! Büyük talep...

    Uygun fiyatlı ev sahibi olmak isteyen vatandaşların en çok uğradığı yer olan 'nun ilan portalında yayınlanan yeni ilan, binlerce kişiye fırsat sundu. 'da satışa çıkarılan 65 metrekare büyüklüğündeki daireye 99 bin 896 TL muhammen bedel belirlendi.

    100 bin TL'nin altında satılık ev fırsatı! Büyük talep...

    1. İcra Dairesi, Adapazarı Yahyalar mahallesinde bulunan 65 metrekare büyüklüğündeki bir dairenin icradan satışa sunulduğunu bildirdi. 2+1 büyüklüğündeki daire için 99 bin 896 TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.

    Söz konusu ilanda daireye ilişkin şu özellikler yer aldı:
    Sakarya İl, Adapazarı İlçe, Yahyalar Mah. 72 Ada, 118 Parsel, 16 Nolu Bağımsız Bölüm, arsa konum ve mevki olarak Adapazarı ilçe hükümet binasının 660 metre güneybatısında, Adapazarı Belediye binasının 507 metre doğusunda yer almaktadır. Yerleşim olarak Sakarya ilinin en gelişmiş mevkiinde olduğu, elektrik, haberleşme, altyapı, su ve temizlik hizmetlerinden yararlanmaktadır. Mesken teras, hol, mutfak, vb-wc, salon, iki adet oda ve banyodan ibarettir. Meskenin hol, mutfak, banyo döşemeleri seramik kaplı, duvarları alçı üzerine plastik boyalı, salon ve yatak odalarının döşemeleri laminant parke kaplı, duvarları plastik boyalı, tüm tavanların tavan boyası ile boyandığı, süpürgeliklerin mevcut olduğu ortak olan apartman boşluğunda imalatların tamamlanmadığı, asansör montajı yapılmamıştır. Meskenin tüm iç kapıları ahşap malzemeden imal edilmiş, pencere doğramaları ise PVC esaslı malzemeden imal edilmiş olup, dış kapısı çelik kapıdır. Bina dış cephesi ise çimento esaslı sıva üzerine plastik boyalı cephe kaplama malzemesinden imal edilmiştir. Meskenin brüt inşaat alanı 65,00 m2'dir.

    İlanla ilgili detaylı bilgi için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Sakarya'da 100 bin TL'nin altında satılık ev fırsatı! Büyük talep...