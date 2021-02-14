İzmir'in merkezinde icradan satılık büro! Fiyatı belli oldu

İzmir 3. İcra Dairesi, Konak ilçesinde bulunan 18 metrekare büyüklüğündeki bir büroyu icradan satışa çıkardı. Alsancak mahallesinde bulunan büro için 100 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan büroya ilişkin bazı bilgiler de ilanda yer aldı. Buna göre büro ile ilgili ilanda, "İzmir İl, Konak İlçe, 1247 Ada, 1 Parsel, ALSANCAK Mahalle/Köy, 97 Nolu Bağımsız Bölüm Söz konusu taşınmazın bulunduğu bina Kuzey, Güney ve Doğu olmak üzere 3 cepheli olduğu, Söz konusu taşınmazın bulunduğu binanın, Atatürk Caddesine ve 1474 sokaklara cepheli olduğu,Binaya ait 07.04.1975 tarih ve 259-8-99 nolu Yapı Ruhsatına sahiptir.Konu bağımsız bölümün yer aldığı bina Bodrum+Zemin+8 Normal Kata sahiptir.TKGM Parsel Sorgu https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ sitesinden; konu taşınmazın bulunduğu binaya ait arsanın geometrik olarak yamuk şeklinde olduğu, 3 kenarının sokağa cepheli olduğu,Temel Belediye ve Kamu Hizmetlerinden yararlandığı ( Yol, Toplu taşıma,elektrik,çöp toplama,belediye,şebeke suyu,kanalizasyon,PTT hizmetleri vs)söz konusu taşınmazın klima ve kalorifer sistemi ile iklimlendirildiği,Ruhsata esas olarak hazırlanan kat irtifakı projesine göre sözkonusu taşınmazın, ışıklığa baktığı, aydınlık olmayan girişinin 3. Kat holünden sağlandığı, ortak tuvaletten faydalandığı ve elektrik su tesisatına sahip olmadığı,18.80 m² alana sahip büro niteliğindeki taşınmazın zeminlerinin karo mozaik olduğu, doğramalarının ahşap malzemeden ibaret ve bina dışına cephesinin olmadığı karanlık ve havasız olduğu, tespit edilmiştir. Sözkonusu taşınmazın çevresinde çok sayıda kamu kurum ve kuruluşları bulunmakla birlikte ticari faaliyetin yüksek olmasından dolayı çok sayıda özel firma bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgeye birçok ana arter bağlanmakla beraber toplu ulaşım deniz, otobüs ve hızlı tren vasıtaları ile sağlanabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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