Ankara'nın en bilindik ilçelerinden Etimesgut'ta bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 240 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi. Söz konusu ilanda daireye ilişkin şu özellikler yer aldı:



Taşınmaz, 4 bloklu site içinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu A Blok, betonarme karkas ve ayrık nizam yapı tarzında inşa edilmiştir. Bina girişi 1890. Cadde cephesine göre ön cephe, zemin kat seviyesindendir. Bina, 1 bodrum kat, zemin kat, 11 normal katlıdır. Binada, bodrum katta ortak alanlar; zemin katta 3 adet mesken ve kapıcı dairesi ve normal katların her birinde 4?er adet mesken olmak üzere toplam 47 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina cepheleri sıva üzeri boyalıdır.



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