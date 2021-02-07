İzmir'de bulunan Karşıyaka 4. İcra Dairesi, Karşıyaka'da bulunan 2+1 büyüklüğündeki daireyi icradan satışa çıkardı. Dairenin satış tarihi 8 Mart 2021 saat 10.45 olarak açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilan için 350 bin TL muhammen bedel belirlendi. İlanda daireyle ilgili olarak, "Mahallinde ve tastikli mimari projesine göre mesken; 2 oda, salon, mutfak, koridor, banyo ve 3 balkondan ibarettir.Hazır mutfak şeklinde altı ve üstü mdf kaplama dolap, seramik kaplı tezgah ve duvarları kısmen plastik boyalı ve fayans kaplıdır. Salon mutfak ve koridorun yer döşemesi karo taşı ile kaplı, odaların yer döşemesi ahşap kaplıdır. Banyoda duş teknesi, klozet, lavabo mevcut, duvarları seramik kaplıdır. Giriş kapısı, iç kapılar ve pençere doğramaları ahşap olup, dış cephe panjur sistemlidir. Bina (zemin kat + 3 kat) 4 katlı olup, mesken 2. katta, batı - kuzey cepheli ve köşe parselde konumlandığı, bina girişine göre soldadır. Bina asansörlü olmayıp, her katta 2 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Otopark, bölge otoparkı mevcut olup, genel olarak otopark sorunu bulunmaktadır. Konu meskende doğal gaz mevcut değildir. Taşınmaz satılabilirlilik/ kiralana bilirlilik özelliğe sahiptir." bilgilerine yer verildi.

İlanla ilgili detaylı bilgi için tıklayın...