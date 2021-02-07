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    • Emlak&OTO
    • 07.02.2021 09:53
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    • 07.02.2021 09:53
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    'de 1820 metrekare tarım arazisi satışa çıkarıldı! Değeri yükselen bölgede kaçırılmayacak fırsat...

    'nun internet sitesinde yayınlanan icradan satılık ev, araba, arsa, tarla ilanları arasına yenileri eklendi. 1915 Köprüsü sonrası değerlenen Çanakkale'nin ilçesinde satışa çıkarılan bin 820 metrekare tarım arazisine ilgi büyük oldu.

    Değeri yükselen bölgede kaçırılmayacak fırsat...

    'de bulunan Satış Memurluğu tarafından ilçedeki bin 820 metrekare tarım arazisi icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarım arazisine 63 bin 700 TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, tarım arazisine ilişkin bazı bilgilere de yer verildi. 10 Mart'ta satışa çıkarılacağı açıklanan tarım arazisiyle ilgili olarak ilanda, "Çanakkale İl, Lapseki İlçe, 205 Parsel, ALPAGUT Mahalle/, Köycivarı Mevkii, Taşınmazın kadastro yolu bulunmaktadır. Taşınmaz, sulanmayan tarım arazisidir, tınlı toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz üzerinde deniz görünmektedir." bilgileri yer aldı.

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    Haberler Emlak&OTO Çanakkale Lapseki'de 1820 metrekare tarım arazisi satışa çıkarıldı! Değeri yükselen bölgede kaçırılmayacak fırsat...