Çanakkale'de bulunan Lapseki Satış Memurluğu tarafından ilçedeki bin 820 metrekare tarım arazisi icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarım arazisine 63 bin 700 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, tarım arazisine ilişkin bazı bilgilere de yer verildi. 10 Mart'ta satışa çıkarılacağı açıklanan tarım arazisiyle ilgili olarak ilanda, "Çanakkale İl, Lapseki İlçe, 205 Parsel, ALPAGUT Mahalle/, Köycivarı Mevkii, Taşınmazın kadastro yolu bulunmaktadır. Taşınmaz, sulanmayan tarım arazisidir, tınlı toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz üzerinde deniz görünmektedir." bilgileri yer aldı.

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