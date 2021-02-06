Manisa Şehzadeler'de 22631 m2 imarlı arsa ve üzerindeki yapıların hissesi icradan satılığa çıkartıldı

Manisa Şehzadeler'de bulunan 22631 m2 imarlı arsa ve üzerindeki yapıların hissesi icradan satılığa çıkartıldı.İlanda muhammen bedel 4.718.013 olarak belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, satışa ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.



İlanda "Manisa İl, Şehzadeler İlçe, 1107 Ada, 136 Parsel, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, iki damlı kuyusu olan bahçe Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz, her ne kadar tapu kaydında Şehitler Mahallesinde kayıtlı ise de Ahmet Bedevi Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Spor okulu tımarı sokağa çift cephesi bulunmaktadır. Köşe parseldir. Taşınmaz arsa vasfındadır, imar durumunda belirtildiği üzere imar uygulaması yapılması gereken kısımda olup, bir kısmı sanayi depolama alanında bir kısmı ile yol alanında kalmaktadır." bilgileri paylaşıldı.



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