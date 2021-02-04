Adana 9. İcra Dairesi tarafından Yüreğir ilçesinde bulunan 3 bin 140 metrekarelik arsa satışa çıkarıldı. İcradan satışa çıkarılan arsa 5 milyon TL muhammen bedel belirlenirken, arsanın satış tarihi 19 Şubat 2021 olarak duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda arsanın altyapı ve ulaşım gibi sıkıntıları bulunmadığı bildirildi. İlanda taşınmazla ilgili olarak, "Adana ili,Yüreğir ilçesi Cumhuriyet mahallesi 1927 ada 229parseldeki taşınmaz Girne bulvarı( Adana-Ceyhan Yolu ) üzeri İMKB meslek ve Teknik Anadolu lisesi karşısı 1791 Sk. Adresinde bulunmaktadır.Taşınmaz ın bulunduğu yer Levent mah. sınırları içerisinde Girne bulvarı üzerinde Ceyhan istikametinde Asri Mezarlık veSümbül caddesigeçince Yüreğir İMKB meslekve Teknik Anadolu lisesi Karşısında her türlü belediye hizmetlerine alın, alt yapı bulunup ulaşım sıkıntısı olmayan bir bölgede küçük sanayi dükkanları bulunmaktadır Taşınma üzerinde tek katlı üzeri basit çatılı içi duvar fayans, zemini seramik kaplı 2 kısım halinde 175,00 m2 önü açık yakıma yapısı ile 55 .00 m2 depo kısmı ile Tedaşa ait trafo binası Diğer alanlar kilit taşı döşenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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