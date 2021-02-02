Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 02.02.2021 11:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2021 11:20
    ABONE OL

    Karatay'da 40,3 dönüm tarla mahkemeden satılık! İlan detayları belli oldu

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan icradan satılık ev, araba, dükkan, tarla ilanları yine on binlerce kişinin ilgisini çekti. Her gün yakından takip edilen ilanlar arasında 'da satışa çıkarılan 40,3 dönümlük tarla dikkat çekti.

    O ilde dikkat çeken ilan! 40 dönüm tarlanın fiyatı...

    Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından Konya Karatay'da bulunan 40 bin 350 büyüklüğündeki tarla icradan satışa çıkarıldı. Tarlanın satış tarihi 12 Mart 2021 olarak duyuruldu.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanın muhammen bedeli 323 bin TL olarak belirlendi. İlanda tarlaya ilişkin detaylı bilgiler de yer aldı.

    İşte o bilgilerden bazıları:
    Konya İli, Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, 765 Ada, 3 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; Arazi toplulaştırma çalışması neticesinde oluşan ve alt yapısı tamamlanmış yolları açılmıştır. Parsel, üzerinde herhangi bir tarımsal yapı, kuyu ve ağaç bulunmadığı tespit edilmiştir. Parsel haritasında gösterildiği üzere kadastro paftasında ve zeminde kuzey ve güneyi Toplulaştırma Yoluna cephelidir. Doğu ve batısı tarımsal kullanımdan oluşan belirgin sınırların olduğu aynı vasıfta tarlalar ile çevrilidir. Parselden cepheli olduğu yolu takiben İsmil Mahallesi meskun alanına ve Konya Ereğli Karayoluna ulaşılmaktadır. Yüzölçümü : 40.350,32 m2...

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Emlak&OTO Konya Karatay'da 40,3 dönüm tarla mahkemeden satılık! İlan detayları belli oldu