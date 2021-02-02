Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından Konya Karatay'da bulunan 40 bin 350 büyüklüğündeki tarla icradan satışa çıkarıldı. Tarlanın satış tarihi 12 Mart 2021 olarak duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanın muhammen bedeli 323 bin TL olarak belirlendi. İlanda tarlaya ilişkin detaylı bilgiler de yer aldı.

İşte o bilgilerden bazıları:

Konya İli, Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, 765 Ada, 3 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; Arazi toplulaştırma çalışması neticesinde oluşan ve alt yapısı tamamlanmış yolları açılmıştır. Parsel, üzerinde herhangi bir tarımsal yapı, kuyu ve ağaç bulunmadığı tespit edilmiştir. Parsel haritasında gösterildiği üzere kadastro paftasında ve zeminde kuzey ve güneyi Toplulaştırma Yoluna cephelidir. Doğu ve batısı tarımsal kullanımdan oluşan belirgin sınırların olduğu aynı vasıfta tarlalar ile çevrilidir. Parselden cepheli olduğu yolu takiben İsmil Mahallesi meskun alanına ve Konya Ereğli Karayoluna ulaşılmaktadır. Yüzölçümü : 40.350,32 m2...

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