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    • Emlak&OTO
    • 31.01.2021 09:22
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    • 31.01.2021 09:22
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    'de 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı

    'nun ilan sitesinde yayınlanan icradan satılık taşınmaz ilanları güncellendi. Son ilanlar arasında son yılların yükselen değeri 'de satışa çıkarılan 2+1 daire dikkat çekti.

    Son yılların yükselen yıldızı ilde ucuza daire

    İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan Cevatpaşa Mahallesi'nde 70 metrekare net kullanım alanı olan 2+1 büyüklüğündeki dairenin icradan satışa çıkarıldığı duyuruldu. Eve 240 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, dairenin satış tarihi 30 Mart olarak açıklandı. İlanda taşınmazla ilgili, "Yerler seramik, duvarlar boyalı, doğramalar pvc doğrama, dış kapısı çelik kapı, iç kapıları ise ahşap kapıdır. Isınma doğalgaz ile sağlanmaktadır. Her bağımsız bölüm için bodrum katta 1 adet depo bulunmaktadır. 511 ada 94 parsel 3. Kat 4 No?lu B.B. Kat Planı, 511 ada 94 parsel Bodrum Kat Ortak Alan Kat Planı, Onaylı mimari projesi itibariyle; 19,11 m2 salon, 13,35 m2 oda, bu odadan çıkılan 4,50 m2 balkon , 11,20 m2 oda, 4,50 m2 banyo, 3,76 m2 antre, 9,43 m2 mutfak , mutfaktan çıkılan 4,20 m2 mutfaktan oluşmakla birlikte yerinde yapılan incelemede mutfak balkonunun mutfağa dahil edildiği görülmektedir. Ayrıca daireye ait bodrum katta yaklaşık7 m2 depo bulunmaktadır. Böylece 2 oda 1 salon 1 mutfak 1 banyo-wc ve 2 balkon olmak üzere balkonlar dahil yaklaşık net 70,05 m2 lik kullanım alanına sahiptir. Doğalgaz yakıtlı ısıtmalı olan dairenin, çelik giriş kapısı, ahşap oda kapıları ile çift camlı pvc pencere doğramaları ve balkon kapıları bulunmaktadır." bilgilerine de yer verildi.

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    Haberler Emlak&OTO Çanakkale'de 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı