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    • Emlak&OTO
    • 29.01.2021 11:17
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    • 29.01.2021 11:17
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    'de 3+1 daire icradan ucuza satışa çıkıyor

    Uygun fiyatlı ev sahibi olmak isteyen on binlerce vatandaş, son zamanlarda 'nun () ilan portalını yakından takip ediyor. BİK'in ilan sitesinde yer alan icradan satılık daire ilanları güncellenirken, Karabağlar'da bulunan 3+1 daireye binlerce kişi ilgi gösterdi.

    Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Tarih belli oldu

    'de bulunan İzmir 3. İcra Dairesi tarafından Karabağlar ilçesindeki 96 metrekare büyüklüğünde 3+1 daire satışa çıkarıldı. İcradan satışa çıkarılan daireye 330 bin TL muhammen bedel belirlenirken, satış tarihi olarak ise 19 Nisan 2021 tarihi duyuruldu.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, taşınmaza ilişkin bilgilere de yer verildi.

    İşte satışa çıkarılan daireye ilişkin bazı bilgiler:
    Konu mesken E blokta yer almakta olup bina girişini karşımıza alıp binaya baktığımızda, zemin katta soldaki meskendir. Konu mesken 3+1 olup projeden yapılan ölçüme göre net 96m2, brüt (duvarlar dahil) 110m2 alana sahiptir. Mesken salon, mutfak, 3 oda, banyo-wc, kömürlük,antre ve 1 balkondan oluşmaktadır. Mesken 3 cephelidir, sokağa bakmaktadır, çevresi açıktır.

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