Ordu'da beş katlı bina icradan satılık | İcradan ucuza satılık bina

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Karacaömer Mahalllesi'nde beş katlı bina icradan satılığa çıkartıldı. Taşınmazın üzerinde, yarım bodrum kat, zemin kat, iki normal kat ve çatı katından ibaret, toplamda beş katlı bina bulunmaktadır.



İlanda, binaya ilişkin şu bilgilere yer verildi: Kuzey ve güney cephesi komşu parsellerin üzerindeki binalara bitişiktir. Arka cephesi açıktır. Üç cephesi, zemin katından itibaren çıkmalıdır. Bodrum katı depo, zemin katı mesken ve depo, normal katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çatısı yapılıdır. Bina içi merdivenlerde, basmak ve sahanlıklar mozaik tabanlıdır. Duvarlar kireç badanalıdır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, binanın muhammen bedeli 559.001 TL olarak belirtildi.



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